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عمر شويل - جدة حساب مواطن يعلن عن صدور الدفعة 47 لشهر أكتوبر وموعد الصرف ، أعلن حساب المواطن عبر صفحته الرسمية عن صدور نتائج الأهلية للدفعة السابعة والأربعين من شهر أكتوبر من حسابات المواطنين ، وأكد البرنامج على ضرورة تحديث بيانات الشخص المستفيد ، وأعلن برنامج حساب المواطن رسميًا ، عن إصدار نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة رقم 47 ، والمقرر صرفها رسميًا يوم الأحد الموافق العاشر من نفس الشهر، وناشد جميع المستفيدين من تلك الدفعة من دعم البرنامج ، من الدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية للتحقق من الأهلية ، وتحديث بيانات المستفيدين ، حتي يتثنى لهم صرف الدعم من الدفعة الـ47 لشهر أكتوبر، وكما ذكرنا سابقا أن تاريخ الاستحقاق هو العاشر من كل شهر ، ما لم يوافق ذلك عطلة ، وسنتعرف من خلال مقالنا علي كيفية الاستعلام عن نتائج أهلية حساب مواطن ، وكيف يتم تحديث بيانات المستفيدين من البرنامج ، من خلال السطور التالية.

حساب مواطن يعلن عن صدور الدفعة 47 لشهر أكتوبر وموعد الصرف

أعلن برنامج حساب المواطن صدور النتائج الأهلية للدورة الـ47 لشهر أكتوبر ، وأنه تم إيداع 1.9 مليار ريال سعودي مخصص لدعم شهر اكتوبر في الدفعة 47 للمستفيدين المكتملة طلباتهم ، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في تلك الدفعة ، بلغ 10.5 مليون مستفيد ، وفيما يلي نعرض كيفية الاستعلام عن صدور النتائج الأهلية للدفعة الـ 47لشهر أكتوبر الخاصة بالمستفيدين من خلال اتباع الخطوات الأتية :

الدخول علي الموقع الرسمي حساب مواطن.

تسجيل الدخول باسم المستخدم والرقم السري.

كتابة رمز التحقق المرئي.

اختيار خدماتي واستعلام نتائج الأهلية.

تسجيل رقم الهوية الوطنية.

الضغط على استعلام.

كيفية تحديث بيانات المستفيدين من البرنامج

اكد برنامج حساب المواطن عبر حسابه صدور النتائج الأهلية للدورة 47 لشهر أكتوبر، وشدد على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين ، حتي يتثنى لهم الاستفادة من الدعم للدفعة الـ 47لشهر أكتوبر ،و حدد برنامج حساب المواطن الخطوات المتبعة لتحديث البيانات وذلك كالاتي :

الدخول عبر الرابط الرسمي حساب مواطن.

تسجيل الدخول للبرنامج باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة.

الضغط علي زر الاتصال.

إدخال البريد الإلكتروني ، والتحقق منه وإدخاله بشكل صحيح.

تحديد عدد الأشخاص ورقم الهاتف

الضغط علي زر التحديث

يتم نقلك لصفحة بها كافة نتائج أهلية الدفعة.

كيفية اتصال حساب مواطن

يقدم البرنامج طريقة تواصل للمواطنين المستحقين ، من خلال التواصل مع خدمة العملاء لتقديم الشكاوى والاستفسارات والاعتراضات عبر الاتصال المباشر مع الخدمة ، ويستطيع الجميع تقديم الاستفسارات عبر الموقع الرسمي لحساب مواطن كالاتي :

الدخول علي موقع حساب المواطن.

كتابة الاسم بشكل كامل.

ملء البريد الإلكتروني للمتقدم بشكوي أو استفسار.

كتابة أسم الموضوع والاستفسار.

الضغط علي إرسال.

رقم حساب المواطن المجاني صوتك مسموع

أعلن برنامج حساب المواطن الرسمي عن رقم حساب المواطن المجاني للاتصال علي خدمة العملاء بشكل مباشر وهو 19912 وتقديم الاستفسار.

ثم أكد علي مواعيد فتح العمل علي أن تبدأ منذ الأحد حتي يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً حتي 10 مساءا، ويتم الرد علي كافة الاستفسارات عبر الرقم الموحد للبرنامج وعلي خدمة صوتك مسموع.

موعد صرف حساب المواطن

حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدعم لحساب المواطن كل شهر، ويتم صرف الدعم للمواطنين يوم 10 من كل شهر.

وفي حالة أن يصادف يوم 10 موعد إجازة يتم تقديم أو تأخير صرف الدعم يوم عن اليوم المحدد لصرف الدعم.

ويمكنك أيضا التعرف من خلال موقعنا علي خطوات اعتراض حساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية لحساب مواطن ، وكيفية الاستعلام عن حساب المواطن وموعد الصرف.