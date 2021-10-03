نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل أهم قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية ومن هم المستثناة في المقال التالي

عمر شويل - جدة توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية أهم القرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها صباح يوم السبت الموافق 2 من أكتوبر الجاري 2021 م الموافق 27 من صفر 1443 ھ، وهذا القرار أسعد الكثير من المواطنين السعوديين لأن تساعد على إتاحة فرص جديدة للشباب والمواطنين للعمل و هذا ما يبحثون عنه بشكل مستمر وهو وجود فرص للعمل للالتحاق بها، ولذلك تقدم حكومة المملكة العربية السعودية على تلبية كل ما يحتاجه المواطن السعودي.

توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية

منذ أن تم الإعلان عن بداية تطبيق نظام توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية مرة أخرى وجميع مواطنين المملكة العربية السعودية يبحثون عن حقيقة تلك الأمر، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهم هذه التصريحات بشأن توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية وهي:

سوف يتم تنشيط تطبيق نظام توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية. وأكدت أن هذا القرار يشمل مطاعم الخدمات، ومطاعم سريعة التحضير، محلات المشروبات والعصائر، ولابد أن يكون هذه المحلات مستقلة تماماً أو نسبة من المشاركة بحيث لا تتعدى 20% فقط. أما إذا كانت تلك المحلات مشتركة في الجمعيات الخيرية والتعاونية تكون النسبة 40%. ويتم تطبيق هذا النظام على المطاعم التي تضم 4 عاملين و أكثر في الفترة الواحدة. كما يدخل في هذا القرار مطاعم الايس كريم بحد أقصى عاملين في فترة العمل الواحدة. ويدخل المحلات المتجولة لبيع المشروبات و المثلجات في هذا النظام بنسبة 100%. وأكدت على أن هذا النظام يتم تطبيقة في جميع المحافظات والولايات داخل المملكة العربية السعودية.

المستثناة من قرار توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية

كما وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن المطاعم المستثناة من ذلك القرار وهم:

جميع الكافتيريات.

محلات تجهيز الطعام.

منافذ التموين.

محلات المقصفات.

الفنادق.

المدارس والجامعات الحكومية والأهلية.

المستشفيات.

أما عن المهن المستثناة من ذلك نظام توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية هم:

جميع عمال النظافة.

عمال الشحن والتفريغ.

وهكذا نكون قد قدمنا لكم كل ما يتعلق بنظام توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية.