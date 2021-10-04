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عمر شويل - جدة أكد برنامج حساب المواطن حساب المواطن على ضرورة تحديث و تعديل بيانات المستفيد في حساب المواطن، من خلال الحساب الشخصي على البوابة الإلكترونية، بالإضافة مراجعة الاشتراطات والمتطلبات، ومتابعة حالة شكوى المدفوعات، لما له من أهمية كبيرة من استمرارية صرف الدعم الشهري المخصص للمستفيدين، حيث يستهدف برنامج حساب المواطن فئات محددة من الذين تنطبق عليهم شروط الدعم، وذلك لتحسين المستوى المعيشي، وتوفير حياة كريمة لأولئك الأفراد، الأمر الذي يساهم في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

خطوات تعديل بيانات المستفيد في حساب المواطن

دعا برنامج حساب المواطن المستفيدين من الدعم الشهري إلى ضرورة تحديث و تعديل بيانات المستفيد في حساب المواطن، من خلال الحساب الشخصي على البوابة الإلكترونية، وقد بين طريقة التعديل، كما يلي:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية حساب المواطن. انتقل إلى طلب تعديل البيانات. اختر تفاصيل المدفوع لأمره. قم بتحديث البيانات التي تتطلب التعديل، سواء بيانات الدخل أو الحساب البنكي. ادخل رقم الايبان الجديد في حالة تعديل الحساب البنكي. انقر على خيار تأكيد.

بعد الانتهاء من تحديث بيانات الدخل والحساب البنكي، يستقبل المستفيد رسالة تتضمن نجاح عملية التحديث، وأن التعديلات قد تمت بالفعل.

تحديث حساب المواطن

كما أشار برنامج حساب المواطن إلى ضرورة تحديث البيانات الأساسية في حساب المواطن، بما فيها رقم الجوال وعنوان السكن وغيرها، لأن البيانات غير الدقيقة تتسبب في تحول الأهلية إلى عدم الاستحقاق، لذلك ينكم تحديث بيانات حساب المواطن بالخطوات التالية:

زيارة بوابة حساب المواطن. تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية وكلمة المرور. انتقل إلى قائمة حسابي، ثم اختر استكمال أو تعبئة الطلب. تسجيل البيانات الجديدة. إرفاق المستندات التي تثبت صحة البيانات. تأكد من دقة البيانات المسجلة. اضغط على خيار تحديث البيانات.

التسجيل في حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن أن التسجيل في البرنامج معلق حاليًا، وذلك نتيجة ضوابط دعم حساب المواطن، وأنه يتم تعديل هذه الضوابط باستمرار، وعند فتح التسجيل في حساب المواطن بشكل رسمي سوف يتم الإعلان على الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر، لذلك التسجيل الجديد غير متاح في الوقت الحالي، كما أكد على ضرورة تعديل بيانات المستفيد في حساب المواطن كلما تطلبت التغيير، من أجل استمرارية صرف الدعم.