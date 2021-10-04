طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 47 من حساب المواطن وموعد صرف الدفعة الجديدة

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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 47 من حساب المواطن؛ تم الإعلان من قبل برنامج حساب المواطن أنه تم نزول نتائج الأهلية الدفعة 47 لشهر أكتوبر 2021، حيث يمكن على للمستفيدين تسجيل الدخول إلى البرنامج والتعرف على نتائج الاستحقاق للدفعة الجديدة، كما أكد على ضرورة تحديث البيانات، وفيما يلي نوضح لكم كيفية التعرف على نتائج الأهلية وموعد نزول الدفعة الجديدة من الدعم وطريقة تحديث البيانات.

طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 47 من حساب المواطن

يتم الاستعلام عن نتائج الأهلية عن طريق اتباع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول إلى برنامج حساب المواطن. النقر على التحقق من نتائج الأهلية. كتابة الاسم ورقم الهوية وجميع البيانات المطلوبة. التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها. النقر على استعلام. سيتم ظهور البيانات الخاصة بنتائج الأهلية.

موعد نزول الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن

يتم صرف الدفعة الجديدة من تطبيق حساب المواطن دائماً يوم 10 في كل شهر ميلادي، لذلك سوف يتم صرف الدفعة 47 لشهر أكتوبر 2021 يوم 10 أكتوبر 2021 الموافق يوم الأحد المقبل، وسوف يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط برنامج حساب المواطن والتي من أهمها :

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية والإقامة أي مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

يجب أيضاً أن لا يكون موجود بالسحن أو أي دار إيواء.

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

يجب أن لا يزيد دخل المواطن عن الحد المانع.

طريقة تحديث البيانات في حساب المواطن

تم التأكيد من قبل برنامج حساب المواطن على المستفيدين أنه من الضروري تحديث بياناتهم باستمرار منعاً للتعرض لحدوث أي مشاكل في الحساب والحصول على الدعم في موعده دون توقف ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الرابط الرسمي لتطبيق حساب المواطن. كتابة الاسم وكلمة المرور ثم النقر على تسجيل الدخول. ثم كتابة رمز التحقق. النقر على استكمال الطلب. قم بتعديل البيانات التي حدث لها تغيرات مثل بيانات التابعين والدخل الشهري وبيانات الحساب البنكي وغيرها التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها ثم النقر على تقديم الطلب.

وفي نهاية هذا المقال نكون قدمنا لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 47 من حساب المواطن, وموعد صرف الدفعة الجديدة، وطريقة تحديث البيانات في حساب المواطن.