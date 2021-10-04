تمويل فورى بدون ضمانات وبهامش ربح ثابت وبشروط ميسرة لجميع العملاء

تمويل فورى بدون ضمانات وبهامش ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل ، أحد أهم القروض الشخصية التي يوفرها بنك سامبا ، حيث يقدم البنك هذا العرض التمويلي المتميز بمبالغ مالية كبيرة ، كما يوفر البنك للعملاء خيارات عديدة للسداد ، والتي يمكن من خلالها العميل تقسيط مبلغ التمويل ، عن طريق أقساط شهرية مجدولة وميسرة ، والتي تناسب الدخل الشهري لطالب التمويل ، سواء كان موظف في القطاع الحكومي أو موظف في القطاع الحكومي داخل المملكة العربية السعودية.

أهم الإمتيازات التي يوفرها بنك سامبا للعملاء عند طلب الحصول على بهامش ربح ثابت

بنك سامبا أحد أهم وأكبر البنوك في المملكة العربية السعودية ، ويرجع أهمية بنك سامبا في المملكة ، إلي العروض التمويلية الميسرة والمتميزة التي يوفرها البنك للعملاء من موظفي جميع القطاعات في المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى سرعة إتمام جميع إجراءات طلب الحصول على تلك العروض التمويلية ، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لك عزيزي القارئ أهم الإمتيازات التي يوفرها بنك سامبا للمواطنين ، عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون ضمانات وبهامش ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل .

تمويل بنك سامبا تمويل إسلامي مطابق لأحكام الشريعة.

تمويل بنك سامبا الشخصي يمكن أن تصل قيمته حتي مليون ونصف ريال سعودي.

قام بنك سامبا بتصميم هذا التمويل ليكون مبني على صيغة التورق ، وذلك من خلال شراء السلع المحلية وبيعها.

يوفر البنك هذا التمويل الشخصي بهامش ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل.

يمكن لطالب التمويل إختيار مدة سداد مبلغ التمويل ، من خلال خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

إجراءات سريعة وفورية لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي.

تمويل بنك سامبا الشخصي لا يحتاج إلى وجود ضمانات.

يقوم البنك بإسقاط حقه في المطالبة بالاقساط المستحقة المتبقية ، وذلك في وفاة طالب التمويل أو العجز الطبي الدائم.

كيفية التقدم بطلب للاستفادة من تمويل بنك سامبا الشخصي بهامش ربح ثابت

وفر بنك سامبا للعملاء في المملكة العربية السعودية عدة طرق يمكن من خلالها التقديم على طلب ، للاستفادة من التمويل الشخصي بدون ضمانات وبهامش ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل ، حيث يمكن التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك علي الإنترنت ، والدخول علي رابط التمويل الشخصي، وتعبئة نموذج طلب التمويل بكافة المعلومات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن لطالب التمويل التقديم على تمويل بنك سامبا بهامش ربح ثابت ، عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع البنك داخل المملكة العربية السعودية ، ويمكن أيضاً التقديم على طلب المنتج من خلال علي الرقم المجاني الخاص ببنك سامبا في المملكة وهو 8001241010.