نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوطني للأرصاد يعلن أسماء مناطق المملكة الأكثر تأثر بإعصار شاهين في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف المركز الوطني للأرصاد عن أسماء مناطق المملكة والأماكن الأكثر تأثر بتقلبات إعصار شاهين الذي ضرب دولة عمان خلال الساعات الماضية، وقال المتحدث الرسمي باسم المركز حسين القحطاني، أن المملكة سوف تتأثر بشكل غير مباشر بالإعصار نتيجة أنها من الدول المطلة على خليج عدن، والبحر الأحمر، حيث يصدر المركز بيانات وتنبيهات متتالية لتوعية المواطنين والمقيمين حول التغيرات ومدى التأثيرات المتوقعة خلال هذه الفترة.

تأثير إعصار شاهين على المملكة

قال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد في اتصال تليفوني مع برنامج يا هلا، على قناة روتانا خليجية، أن بعض مناطق المملكة سوف تتأثر بتكون منخفض جوي بداية من مساء اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021، وأشار إلى أكثر المناطق تأثراً بتلك التقلبات الجوية وهي جنوب منطقة الرياض، جنوب المنطقة الشرقية، المناطق الداخلية والجنوبية، نجران ومرتفعات مكة المكرمة وجازان وعسير.

أضاف أن شدة الأمطار المتوقع هطولها على تلك المناطق ستتراوح في شدتها ما بين متوسطة وغزيرة، وسوف يمتد تأثير تلك الموجة حتى حلول يوم الجمعة المقبل، وداعا المواطنين والمقيمين لتوخي الحظر خلال تلك الفترة.

الدفاع المدني السعودي

وفي ذات السياق دعت المديرية العامة للدفاع المدني في تنبيه، عموم المتواجدين داخل المملكة بضرورة الحيطة، بناءً على التقارير التي صدرت عن المركز الوطني للأرصاد في المملكة، حول تأثر بعض المناطق بالمنخفض الجوي المتوقع تشكله مساء اليوم الإثنين، وسينتج عنه زيادة في سرعة الرياح، وهطول الأمطار الرعدية التي يتكون ذات تأثير متوسط إلى غزير على بعض الأماكن، وأكد على ضرورة توخي التواجد في مسارات أو مخرات السيول.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أشار المركز الوطني للأرصاد في تقرير أخر إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على المدن الكبرى في المملكة، مع بيان حول حالة الطقس المتوقعة على كل الأنحاء

كما يصدر المركز بيانات على مدار ساعات اليوم تحمل تنبيهات حول أبرز التغييرات في حالة الطقس، ومدى تأثر المدن والمناطق بها، وبالأخص لتلك المدن التي أشرنا إلى أسماؤها بعالية نتيجة تكون المنخفض الجوي، وحتى تتحسن الأحوال بشكل عام وتستقر.