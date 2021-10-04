نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء المعفيين من قروض بنك التنمية الاجتماعية 1442 بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشر بنك التنمية الاجتماعية السعودي اسماء مجموعة من أصحاب القروض هؤلاء الذين شملهم الاعفاء الجديد من سداد قيمة الاقساط الشهرية للقروض، وذلك بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين، لمساعدتهم فى مواجهة الازمة الاقتصادية التي تعرضوا لها بعد أزمة كورونا.

كما أوضح بنك التنمية الاجتماعية عبر الموقع الرسمي له الأوراق اللازمة لتقديم طلب الاعفاء، بالاضافة للشروط وطريقة التقديم على الطلب، وذلك ما سنوضحه لكم من خلال مقالنا.

الأوراق المطلوبة للحصول على أعفاء بنك التنمية الاجتماعية

يتم إرسال الأوراق المطلوبة للديوان الملكي وذلك عبر البريد السعودي وهي:

الهوية كرت العائلة وثيقة الحالة الصحية الحالة المعيشية للمتقدم التوقيع على الطلب

شروط الحصول على اعفاء بنك التنمية الاجتماعية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون قد سحب قرض أخر من بنك أخر.

أن يكون منتظم فى عملية تسديد الاقساط الشهرية.

تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة كاملة.

تقديم الضمانات المطلوبة من البنك.

ألا يتعدى عمره عن السبعين عاماً، ويكون الكفيل لا يزيد عمره عن الخمسة والخمسين عاماً.

ألا يزيد دخل الفرد داخل الأسرة عن ثلاث ألاف ريال سعودي.

أن يكون أقصى دخل للأسرة شهرياً 12500 ريال سعودي.

تقديم أصل نموذج 104 معباً إلكترونياً من حساب المواطن، واستكمال البيانات والتوقيع عليها وذلك لأكمال عملية الحصول على القرض من بنك التسليف.

صورة من خطابات اعفاء بنك التسليف

معلومات يلزم تعبئتها فى طلب اعفاء بنك التنمية الاجتماعية

نوع القرض رقم الهوية اسم المقترض رباعي رقم الحفيظة مصدر الحفيظة تاريخ الحفيظة رقم العقد الشركاء من القرض إن وجد مكان القرض اسم المتقدم على الطلب رباعي رقم هوية المتقدم على الطلب رقم الجوال

بنك التنمية الاجتماعية

يعرف بنك التنمية الاجتماعية باسم بنك التسليف، وهو متخصص فى منح قروض لعمل مشاريع صغيرة يتم تسديد قيمة القرض بشكل أقساط شهرية، قد أعلن البنك سابقاً عن اعفاء بعض أصحاب القروض من تسديد الاقساط الشهرية لهم وذلك بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين لمساعدتهم فى موجه أزمة كورونا والوقف عن العمل لفترة نتيجة تفشي الفيرس، الجدير بالذكر أيضاً أن بنك التسليف يقدم قروض الزواج وأيضاً قروض لتمويل المنشأت وتمويل المشاريع الصغيرة.

اسماء المستفيدين من اعفاء بنك التسليف

يمكن الأن التعرف على اسماء المعفيين من قروض بنك التسليف لعام 1442 من خلال الدخول على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية، والدخول على الحساب الشخصي للمتقدم على الاعفاء، ومنها على البيانات الشخصية لتنتقل لصفحة جديدة تشتمل على أخر الاخبار وإذا تم قبولك من أصحاب القروض الذين تم إعفائهم أو لا.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض محتويات موضوعنا اليوم والخاص باعفاء القروض للبعض فى بنك التنمية الاجتماعية لعام 1442، كما أوضحنا لكم الشروط الخاصة باعفاء أصحاب القروض وأيضاً الأوراق المطلوبة لتقديم والبيانات اللازمة بالاضافة إلى طريقة التعرف على قبول طلب الاعفاء من خلال الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم.