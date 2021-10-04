نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط ابشر للتوظيف 1443 للتقديم على وظائف المملكة السعودية jobs.sa في المقال التالي
رابط ابشر للتوظيف 1443، تتوالى عمليات البحث عن الرابط الذي اطلقته وزارة الدفاع المدني مؤخرا عبر منصة ابشر المخصصة لإعلان الوظائف المتاحة، وذلك ضمن مجهودات المملكة في توفير الخدمات التي يحتاجها المواطنون بشكل إلكتروني للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويمكنكم معرفة الوظائف التي تعلن عنها الوزارة أول بأول من خلال متابعة الإعلانات التي يتم نشرها عبر ابشر للتوظيف، ولمزيد من المعلومات تابعوا التقرير التالي.
رابط ابشر للتوظيف 1443
يمكنكم الآن تحميل رابط ابشر للتوظيف 1443، لمعرفة الوظائف المتاحة والتي نعطيكم نبذة عنها فيما يلي:
- وظيفة جندي إطفاء وإنقاذ وتتلخص الشروط المتاحة لتلك الوظيفة فيما يلي:
- حصول المتقدم على شهادة الثانوية (بجميع أقسامها).
- تكون الأفضلية للمؤهلات العليا.
- يفضل من يجيد السباحة.
- وظيفة جندي قائد ومشغل آليات، ويفضل من لديه رخصة قيادة عامة سارية المفعول.
- جندي مفتش سلامة ويراعى توافر نفس الشروط السابقة
- وظيفة جندي منسق عمليات، ويفضّل لشغل تلك الوظيفة من لديه مؤهل علمي أعلى ويجيد (اللغة الإنجليزية).
- وظيفة جندي إداري، ويفضّل بشغل تلك الوظيفة من لديه مؤهل علمي أعلى بتخصص (السكرتارية ـ الحاسب الآلي – الإدارة المكتبية).
رابط ابشر للتوظيف 1443 وشروط الالتحاق بالوظائف
يمكن الآن التسجيل في الوظائف المتاحة من خلال الدخول على رابط ابشر للتوظيف 1443، ولكن هناك بعض الشروط التي يحب توافرها في المتقدم تتلخص فيما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم من أصل سعودي ويستثنى من ذلك من نشأ خارج المملكة أثناء خدمة الدولة.
- يجب أن يكون المتقدم حسن السلوك والسيرة وغير محكوم عليه في أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- لا يقبل من سبق له التعيين في أي وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو منأنهى خدماته من أحد الكليات العسكرية لأي سبب، كما لا يتم قبول أي موظف في جهة حكومية.
- يجب ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.
- يجب أن يجتاز المتقدم جميع إجراءات واختبارات القبول.
- كما يجب أن يكون المتقدم لائق جسمانياً بحيث يتناسب الطول مع الوزن حسب ما جاء في اللائحة الطبية.
- يجب مصادقة المؤهل العلمي والفني مع الوظيفة المطلوبة من قبل جهة الاختصاص.
- وأخيراً تُعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من لا تنطبق عليه الشروط المعتمدة.
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