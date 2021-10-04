التقديم على معاش الضمان الاجتماعي وكيفية الاستعلام عن المعاش والفئات المستحقة

كيفية التقديم على معاش الضمان الاجتماعي، يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن كيفية التقديم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي التي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، حيث يمكن لبعض الفئات التي تتوافر لديهم الشروط التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على المعاش، وسوف نعرض لكم في هذا البيان كيفية التقديم على معاش الضمان الاجتماعي وما هي الفئات المستحقة للمعاش.

ما هي الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الفئات المستحقة للحصول على المعاش المقدم من الوزارة وتأتي الفئات المستحق للمعاش في ما يلي:

الأسرة التي ليس لديها شخص يعولها مثل (الأسرة المهجورة، الأسرة المطلقة مع أبنائها، أسرة المدمن على المخدرات، الأرملة مع الأيتام، الأسرة المعلقة، اسره المفقود أو الغائب).

الأشخاص ذو إعاقة الغير مقتدرين على العمل.

الأفراد الذين بلغوا سن الشيخوخة الغير مقتدرين على العمل.

كيفية التقديم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

سنعرض لكم خطوات التسجيل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي عبر السطور التالية:

في بداية الأمر عليك زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الإنترنت.

القيام بتعبئة جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لذلك.

عليك تأكد من صحة وسلامة البيانات ثم بعد ذلك القيام بالضغط على اختيار إرسال الطلب.

عليك الانتظار حتى يتم مرجعة البيانات وسوف يتم الرد عليك بالقبول أو الرفض.

كيفية الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي

هناك عدة خطوات يجب اتباعها للاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي سنعرضها لكم في السطور التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من شبكة الإنترنت.

الضغط على اختيار ” استعلام” من الاختيارات الظاهرة أمامك على الصفحة ثم القيام بالنقر على اختيار ” المساعدة المقطوعة”.

القيام بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستعلم وكلمة المرور في الأماكن المخصصة لذلك، ثم القيام بالضغط على أيقونة ” عرض”.

وأخيرا سوف تظهر أمامك على الصفحة تحتوي على موعد صرف المعاش وأقرب فرع لاستلام المعاش.