نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز للطلاب.. متابعة ما يخص الدراسة عن بعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز ، يبحث جميع الطلاب والطالبات الآن وأولياء الأمور عن خدمة إلكترونية تعليمية هي الأهم حالياً في المملكة العربية السعودية، رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطلاب من خلال مايكروسوفت تيمز ، وذلك من أجل متابعة الدروس والواجبات ومتابعة كافة التفاصيل التي تخص سير العملية الدراسية في المملكة، لذلك نختص في هذا المقال تقديم جميع ما يخص منصة مدرستي التعليمية الصفحة الرئيسية.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

منصة مدرستي تسجيل الدخول للطلاب ، أطلقت وزارة التعليم السعودية منصة إلكترونية تعليمية لغرض إجراء وسير عملية التعليمية عن بُعد تزامناً مع انتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 ، وقد فعلت وزارة التعليم السعودية رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز للطلاب ، حيث تُقدم هذه المنصة الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تُسهل على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضاً متابعة التعليم عن بعد.

كما يأتي إطلاق منصة مدرستي ضمن خطة المملكة السعودية استكمال منظومة تحويل التعليم الحضوري في المدارس والجامعات السعودية ، ليكون سير التعليم عن بُعد. وذلك وفقاً لكافة للتدابير والإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا المستجد، وكانت منصة مدرستي قد تم تصنيفها ضمن أكثر المنصات نجاحاً.

رقم منصة مدرستي الدعم الفني

وقبل أن نتعرف معكم على طريقة إنشاء حساب جديد وخطوات تسجيل الدخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز للطلاب، فقد كشفت وزارة التعليم السعودية كافة الطرق من أجل التواصل مع الدعم. وذلك من خلال رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي المجاني، وأرقام أخرى يُمكنكم من خلالها التواصل مع دعم منصة مدرستي التعليمية والتي تتمثل في التالي:

رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي 320033988 الخط الساخن.

الرقم الموحد لخدمة عملاء منصة مدرستي 19996

رقم وزارة والتعليم السعودية رقم الدعم الفني الثاني 530001147.

رقم الدعم المجاني 80012999999.

منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز للطلاب

من خلال الخطوات الموضحة أمامكم يمكنكم معرفة طريقة تسجيل الدخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز للطلاب من الصفوف التعليمية المختلفة الابتدائي – المتوسط – الثانوي. والتي تتمثل في التالي:

الحصول على تطبيق توكلنا على الجوال من المتجر

فتح تطبيق توكلنا واختيار خدمة بياناتي ثم بيانات منصة مدرستي التعليمية.

كتابة الاسم، ثم بعدها ستظهر واجهة المنصة نقوم باختيار تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية.

إضافة البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم المدون في مايكروسوفت للطالب ثم اختيار أيقونة التالي.

كتابة كلمة المرور واختيار أيقونة دخول او log in بذلك تم تسجيل دخول مدرستي مايكروسوفت تيمز.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم بعض التفاصيل فيما يخص رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز للصفوف المتوسطة والابتدائية والثانوي، علماً انه يتم تسجيل الدخول منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد بالمملكة السعودية، وسنتابع معكم المزيد عبر تقارير متتالية.