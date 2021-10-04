نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس طريقة التقديم على ترقيات المعلمين والمعلمات إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة التعليم دخول رابط نظام فارس من أجل التقديم على ترقيات المعلمين والمعلمات إلكترونياً ، من صلاحية الخدمة الذاتية للموظف، مبينة تعليمات قبول طلبات شاغلي الوظائف التعليمية من هم على رتبة مدرس مساعد أو معلم متقدم، من خلال التعميم الموجه للإدارات التعليمية والملحقين الثقافيين، والذي تداول نشطاء صورة منه، وقد تم التأكيد على مدى حرص الوزارة على رفع مستوى الموظفين لديها وفي المقدمة من يشغلون الوظائف التعليمية، وقد تم تسهيل طريقة تقديم طلب الترقية على نظام فارس الجديد

موعد التقديم على الترقيات نظام فارس

يقدم نظام فارس خدمات كبيرة للمعلمين والمعلمات وغيرهم من المنتسبين للوزارة، ساهمت في سرعة إنجاز الطلبات وتناقلها بين القيادات المعنية بكل سهولة، كواحدة من الخدمات التي تلقي ثناء كبير، مثل حدمات الإجازات والترقيات والنقل، والاستعلام عن كشف الرواتب والكثير من الحدمات التي يتطرق لها المعلمون والمعلمات، وقيادات المدارس والإدارات التعليمية، وقد قامت الوزارة بالإعلان عن موعد الدخول على رابط نظام فارس من أجل التقديم على الترقيات للمعلمين والمعلمات 1443، من يوم الأحد 26/2/1443 والذي يستمر حتى يوم 8-6-1443، من خلال نظام الخدمة الذاتية نظام فارس ثم اتباع الخطوات التي سنشرحها لتسهيل تقديم طلب الترقية.

شروط التقديم على الترقية للمعلمين

تم تحديد أمر هام في التعميم الوزاري يخص ضوابط التقديم على الترقية للمعلمين وهي:

أن يكون المعلم قد استخرج الرخصة المهنية وفق تعليمات هيئة تقويم التعليم والتدريب

استيفاء كل المتطلبات التي تم وضعها من أجل استحقاق الترقية على حسب المادة العاشرة من لائحة الوظائف التعليمية.

تقويم الأداء الوظيفي .

مدة الخدمة وكيفية حسابها

رابط دخول نظام فارس

نأتي الآن لشرح خطوات الدخول على نظام فارس من رابطه الجديد ومن ثم خطوات التقديم على ترقيات المعلمين 1443 بكل سهولة، حيث يجب الالتزام بالفترة الزمنية التي حددتها وزارة التعليم في استقبال الطلبات والفئات المشمولة بالخدمة في تقديم طلب الترقية حتى الإعلان عن نتائج الترقية و أسماء المرشحين في وقت لاحق.

الولوج إلى رابط نظام فارس الجديد من موقع وزارة التعليم.

سجل بيانات الدخول المطلوبة.

سجل رمز التحقق

الدخول على الخدمة الذاتية للموظف.

خدمة ترقيات المعلمين

تعبئة البيانات المطلوبة ورفع المرفقات.

إرفاق صورة من الرخصة المهنية ثم إرسال الطلب.

ضوابط ترقية المعلم لائحة الوظائف التعليمية

يمكن الرجوع إلى ضوابط أو شروط ترقية المعلم التي تم النص عليها في لائحة الوظائف التعليمية ومن بينها: ترقية معلمي المستوى الأول والثاني إلى رتبة معلم او مساعد تدريس.، ترقية مديري التعليم إلى كبير معلمين، وأكدت على انه يجب مراعاة التعليمات الخاصة بالأجور والرواتب، علما بان التقديم على الترقية من خدمة ترقيات المعلمين وليس من بطاقة الترقية.