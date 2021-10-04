خدمة تيسرت طريقة التسجيل عبر منصة إحسان وشروط الاستفادة ورابط التسجيل

طريقة التسجيل في خدمة تيسرت عبر منصة إحسان ورابط التبرع وشروط الاستفادة ورابط التبرع. حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن خدمة تيسرت وهي تعتبر أول خدمة من نوعها لإعانة المتعسرين. كذلك تتيح الخدمة للمتبرعين المساهمة في سداد مبالغ الحالات غير القادرة عبر المنصة. وأطلقت منصة إحسان الخدمة من أجل إدراج حالات المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي والذين صدر عليهم أومر تنفيذ قضائي ولذلك من أجل المساهمة في دفع ديون الحالات الغير قادرة عبر المنصة. كذلك تعزيز قيمة التكافل الاجتماعي بالسماح بالتبرع والدعم المالي للمتعسرين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية. ونتعرف ألان علي طريقة التسجيل في خدمة تيسرت وشروط الاستحقاق ورابط التبرع.

طريقة التسجيل في خدمة تيسرت

الدخول إلي الرابط الرسمي لمنصة إحسان من ehsan.sa. ثم الضغط على أيقونة تسجيل حساب أعلي الصفحة. بعد ذلك تعبئة البيانات الشخصية كاملة والتأكد منها. ثم تقوم باختيار البند الذي تندرج فيه الإعانة. بعد ذلك تقوم المنصة بمراجعة البيانات والتأكد من توفر الشروط لاستقبال التبرعات.

شروط الاستفادة من خدمة تيسرت

أن يكون المستفيد من المواطنين السعودين وأن يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي. كذلك أن يكون المبلغ المستحق لا يتجاوز ١٠٠ ألف ريال سعودي. كذلك أن يكون هناك أمر قضائي صادر من محكمة التنفيذ من مدة اكثر من سنة. أيضا يجب ألا يكون صدر بحق المستفيد أي أوامر قضائية أخري.

طريقة التبرع في الخدمة

الدخول إلي منصة إحسان من الرابط ehsan.sa. ثم الضغط علي أيقونة تبرع ألان. بعد ذلك اختيار الجهة المراد التبرع لها. كذلك يمكنك الاختيار بين خدمات فرجت والإغاثة وتيسرت. ثم تقوم بإدخال البيانات الشخصية كاملة بشكل صحيح. بعد ذلك الدفع الإلكتروني عبر كتابة رقم الحساب البنكي و استكمال الخطوات.

وفي الختام تستمر منصة إحسان في تقديم خدماتها وتطوير الخدمات الرقمية والإلكترونية. وذلك من أجل تسهيل وتسريع عملية وصول الدعم للمستحقين. وكذلك أعلنت منصة إحسان أن إجمالي التبرعات التي وصلت للمنصة تجاوز مليار ريال سعودي و يستفيد من التبرعات أكثر من ٢.٥ مليون شخص خلاص فترة ٦ أشهر. ويمكنك الاطلاع أيضا علي تسجيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وطريقة التسجيل وشروط التقديم