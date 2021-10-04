أسعار الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي 2021 وشروط شراء السلاح من المعرض

أسعار الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي 2021 قبل أي شيء يعد من اهم المعارض التي تقام في المملكة العربية السعودية والتي تستهدف محبي هواية صيد واقتناء الصقور تحت إشراف نادي الصقور السعودي الذي يقع في شمال العاصمة الرياض. والذي بدأ يوم 1-10-2021 وسينتهي يوم 10-10-2021.

أسعار الأسلحة بمعرض الصقور والصيد

في الوقت الحالي تم عرض عدد كبير من الأسلحة المميزة للغاية من خلال أنشطة وفعاليات المعرض والتي اختلفت أسعارها باختلاف الماركة والشركة الأم التي تم علي أساسها تحديد سعر الأسلحة المعروضة. ويمكن الإطلاع أيضا علي أسعار الأسلحة في معرض الصقور والصيد السعودي. وقد كانت أبرز هذه الأسعار كالأتي:

مسدس موديل SKU 11826 M&P CORE PC: ويعتبر أحد المسدسات الفريدة من شركة سميث أند ويلسون ويبلغ سعره في المعرض 920,000 ريال سعودي.

بندقية بالاس ألمانية نصف أوتوماتيك عيار 22 موديل SA15-22 لون أسود. وهي بندقية مميزة جدا من شركة بالاس واستيراد شركة الهدف للخدمات المحدودة. ويصل سعرها في المعرض إلى 704,975 ريال سعودي.

مسدس موديل (SKU 13223) M&P SHIELD EZ من شركة سميث أند ويلسون أيضا ويصل سعره إلى 1,713,500 ريال سعودي.

مسدس موديل (SKU 43942) MARK IV 22/45 LITE وهو عبارة عن قطعة حربية مميزة من شركة روجر الشهيرة بالأبداع. ويصل سعره إلى 12,075 ريال سعودي.

بندقية صيد موديل (SKU 8306) قطعة مميزة بلونها الأسود الجذاب لهواة الصيد ويصل سعرها إلى 57,500 ريال سعودي.

بندقية صيد موديل (SKU 8360) والتي يهتم بها هواة التخييم البري والصيد من أنتاح وتصنيع شركة روجر للأسلحة ويصل سعرها إلى 1,380,000 ريال سعودي.

شروط شراء سلاح من معرض الصقور والصيد السعودي

حيث أعلنت وزارة الداخلية عن اهم الشروط لشراء السلاح من المعرض حاليا فهي تعتبر الجهة المخولة لإصدار ومنح تصاريح للحصور علي أسلحة الصيد. ومن هذه الشروط:

أولا لا تمنح الرخصة للأجانب لذا يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول علي رخصة السلاح السعودي سعودي الجنسية. ثانيا أن لا يقل عمر المتقدم عن 22 عاما ( شرط العمر المحدد ). ثالثا أن يكون المتقدم تحديدا يمتلك سجل جنائي نظيف خالي من أي أحكام. رابعا يجب عدم أجراء أي تعديل في ألية عمل السلاح أو تعديل في مكوناته. وأخيرا يجب تعبئة نموذج الطلب للحصول علي ترخيص شراء سلاح.

وقد أعلنت أيضا الجهات الراعية للمعرض عن بعض الشروط كالأتي: