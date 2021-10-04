الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف وخطوات إسقاط القروض

الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف تعد خدمة من خدمات بنك التسليف العديدة الذى يعمل على تقديم القروض لمساعدة ذوى الدخل المحدود باقساط ميسرة وسهلة السداد، كما يوجد ايضا اعفاء من بعض قروض بنك التسليف بعد الظروف الحالية لتخفيف العبء عن المواطنين، ويتيح بنك التسليف بالمملكة للمتقدمين بطلب إلاعفاء من القروض وإمكانية الاستعلام عن الطلب بكل سهولة عبر موقع البنك الإلكتروني، ويقدم بنك التسليف العديد من القروض كقرض الاسرة وقرض الزواج والترميم وشروط قروض المتقاعدين وايضا قروض المشاريع الصغيرة وايضا كيفية الاستعلام عن الأقساط المتبقية من بنك التسليف

الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف

الدخول الى موقع بنك التنمية الاجتماعية. ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية الدخول على الاستعلامات ثم الدخول على الاستعلام عن إسقاط القروض ثم كتابة البيانات المطلوبة للاستعلام ومنها رقم الطلب ويتم استكمال الخطوات المطلوبة لإتمام الخدمة.

خطوات إسقاط قروض بنك التسليف

الذهاب لأقرب فرع تابع لبنك التسليف. تقديم الأوراق المطلوبة للخدمة والتي تتعلق ببيانات حساب المقترض. يجب كتابة وتدوين رقم الطلب وكتابة نوع القرض هل هو قرض زواج أم قرض بناء. ويتم كتابة تاريخ تقديم الطلب والفرع الذي يتبع البنك يتم بتقديم الأوراق والمستندات التي يتم من خلالها توضيح السبب وراء عدم سداد الأقساط. ثم الانتهاء من خطوات التقديم على الخدمة يتم الانتظار حتى تقوم إدارة البنك بالرد على الطلب المقدم.

كيفية معرفة الأقساط المسددة من بنك التسليف

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التسليف. النقر على زر تسجيل الدخول. استكمال خطوات التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. يتم اختيار الخدمة التابعة لك. النقر على أيقونة كشف حساب ويتم عرض كافة التفاصيل.

شروط بنك التسليف الجديدة

أن يكون المتقدم سعودى. الايزيد عمر المتقدم عن 55 عام. يشترط سداد القروض السابقة في معادها عند تقديم طلب القرض الجديد. يتم تقديم الأوراق وارفاق المسندات المطلوبة لقبول القرض. الا يزيد دخل المتقدم عم 10 ريال سعودى ولا يزيد القرض عن 60 الف ريال سعودي. أن يكون المتقدم موظف حكومي. يشترط سداد أول قسط بعد مرور 30 يوما من أخذ القرض. يجب التفرغ للمشروع ألذى يقدمة البنك.

والجدير بالذكر ان بنك التسليف يقدم القروض لكل جميع فئات المجتمع لمساعدتهم على مواجه ظروف المعيشة يقدم قروض للمطلقة ويقدم ايضا شروط قروض المتقاعدين من بنك التسليفوغيرها من القروض الهامة التى يلجا اليها الكثير، كما ان اسقاط قروض بنك التسليف هى ميزة خاصة بالبنك لاتتوافر فى باقى البنوك.