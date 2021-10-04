نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البوابة التعليمية سلطنة عمان تسجيل دخول منصة منظرة بالبريد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع البوابة التعليمية سلطنة عمان وطريقة تسجيل دخول منصة منظرة الصفحة الرئيسية عبر البريد الإلكتروني، خي من الخدمات التي يكثر البحث عنها مع بداية العام الدراسي، للاستفادة من الخدمات التعليمية الرقمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم العمانية للطلاب والطالبات في شتى مدن السلطنة، وقد تم إطلاق هذه المنصة وفتح التسجيل بها لتسهيل العملية التعليمية وكبديل لمواجهة الظروف التي يم بها العالم بسبب جائحة كورونا، وما نتج عنه من توقف للعملية التعليمية برمتها، وكحرص الوزارة على استمرار الدراسة كانت سباقة في إطلاق منصة تعليمية رقيمية منها يمكن المحافظة على التحصيل الدراسي ولذا دعونا نتعرف على طريقة التسجيل في منصة مدرسة وتفعيل حساب الطالب كما سنتناول بالشرح في هذا المقال.

منصة منظرة

إطلاق منصة منظرة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العمانية لتقديم حلول التعليم عن بعد، والتغلب على ما واجهه الطلاب من ظروف صعبة في الحضور للمدارس نتيجة تعليق الدراسة حرصا على سلامتهم، وكانت نتيجة تفشي إصابات الجائحة أنه تم وقف الأنشطة التعليمية في سلطنة عمان كما هو في باقي دول العالم، وبالتالي كان لا بد من وجود بدائل تساعد الطلاب على الاستمرار في الحصول على الدروس.

بدأت منصة منظرة في عملها وتم دعوة الطلاب وأولياء الأمور إلى التسجيل في البوابة التعليمية لسلطنة عمان للطلاب في المراحل التعليمية الأولي والثانية والثالث والرابعة، لتقديم طريقة التعلم عن بعد بالتواصل مع الطلاب من منازلهم، والحصول على دروسهم والتفاعل مع المعلمين والاستماع للشروح بشكل يومي وفق جداول، وعمل الواجبات على حسب خصائص الدراسة عن بعد باستخدام المنصة.

طريقة التسجيل في البوابة التعليمية سلطنة عمان

كي يتمكن الطلاب من الدخول على البوابة التعليمية سلطنة عمان والتسجيل في منصة منظرة من رابطها، يمكن اتباع الخطوات التي شرحها المسئولين كما يلي:

الدخول على موقع البوابة الإلكترونية لسلطنة عمان.

تسجيل الرقم المدني الخاص بالطالب.

إدخال تاريخ الميلاد

تسجيل رقم الهاتف

استقبال رسالة التحقق لإتمام الدخول على المنصة.

اتباع باقي التعليمات لإنشاء الحساب.

رابط تسجيل دخول منصة منظرة

ألي كل طلابنا وطالباتنا في سلطنة عمان هذا هو رابط تسجيل دخول منصة منظرة الرسمي لسهولة الوصول للمنصة ومتابعة الدروس، وكانت الوزارة قد أعلنت عن توقف خدماتها التعليمية الرقمية خلال هذه الفترة نتيجة التأثر بتداعيات إعصار شاهين، وقد تم تخصيص المنصة للطلاب من الصف الأول وحتى الصف الرابع، لتوفير نظام التعليم المدمج، أو على حسب القرارات الوزارية التي صدرت مع مطلع العام الدراسي الجديد 2021-2022 ويمكن الرجوع لها من موقع الوزارة نفسة.

منصة جوجل كلاس روم

الصفوف الدراسية من السابع وحتى الحادي عشر فقد تم إقرار نظام التشغيل وفق كثافة الفصول، بحيث يتطلب نظام تعليم مباشر على الفصول التي تثل كثافتها عن 30 طالب، والتي تزيد ستعتمد على التعليم المدمج، أسبوع حضوري ثم أسبوع عن بعد، حيث يتم الاعتماد على منصة جوجل كلاس روم للطلاب من الصف الخامس وحتى الثاني عشر من رابط التسجيل (https://edu.google.com/products/classroom/)، وسيكون لنا حديث حول مميزات كل منصة وما تقدمة من خدمات.