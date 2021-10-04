نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خسائر تعود في سوق أسهم المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإعلان عن سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية “تداول” ولذلك تم الايضاح عن ظل انخفاض قطاعي البنوك والطاقة بالمملكة، حيث أن هذا يكون وسط ارتفاع بحركة السيولة وهذا مقارنة بانعقاد الجلسة الماضية، ولذلك في الفترة الأخيرة تم أغلق المؤشر العام للسوق 0.37% ولذلك قامت بخسائر قد بلغت حوالي 42.51 نقطة، حيث أن يغلق عند مستوى 11,453.25 نقطة، ولذلك تم التأكد على أن تم ارتفاع قيمة التداول إلى 8.466 مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين والمستفيدات وهذا مقابل 6.679 مليار ريال سعودي وهذا عبر 379.357 مليون سهم، وهذا يعد أمر مقارنة بـ293.043 مليون سهم بالجلسة الماضية.

وقد تجد الإشارة إلى أن تم إغلاق حوالي 15 قطاعاََ باللون الأحمر وهذا يكون بصدارة قطاع الاتصالات السعودية المراجع بنسبة تصل إلى 2.39% حيث أن تكون المواد الأساسية الذي سجل في هذه الحالة تراجعاََ بنسبة تصل إلى 0.98%

ومن الجدير بالذكر أن مقابل هذا الارتفاع أداء 6 قطاعات ولذلك تم الايضاح على أن ابرزهم الطاقة، وبنسبة تصل إلى حوالي 0.24% حيث أن تم ارتفع قطاع البنوك في هذه الفترة بنسبة تصل إلى 0.12% حيث أن مستوى أداء الأسهم، فقد تصدر سهم سلوشنز ارتفاعات قد بلغت النسبة إلى 57 سهماََ ولذلك قد تصل النسبة المئوية إلى 11.11%.

بالإضافة إلى ذلك أن تصدر سبكيم العالمية قد تراجعت بنسبة تصل إلى حوالي 4.05% ولذلك تم الإعلان على أن تصدر سهم”سلوشنز” قائمة الأعلى قيمة، ولذلك تم الايضاح على بنحو 2.184 مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين، ولذلك تم التأكد على كانت أعلى الكميات لسهم “سيرا” بـ23.055 مليون سهم.

ومن المؤكد أن تم إغلاق السوق الموازي باللون الأخضر، تم ارتفاع المؤشر كحد أعلى بنسبة تصل إلى 0.15% حيث أن رابحاََ 34.36 نقطة الى قيمته، تم الايضاح على أن قد هبط بها إلى مستوى 23,686.65 نقطة، ولذلك تم تصدر سهم الغاز الارتفاعات بنسبة مئوية تصل إلى حوالي 20.88% وفي هذه الحالة تم سجل سهم برغرايزر التراجعات بنسبة تصل إلى 3.38%.

في الفترة الأخيرة تم الايضاح على أن غلق المؤشر العام للسوق تاسي، كافة التعاملات في انعقاد الجلسة الأخيرة بنسبة مئوية تصل إلى 0.98% وهذا بمكاسب قد بلغت نسبة تصل إلى 112.11 نقطة، حيث أن قد يغلق عند مستوى 11,495.76 نقطة.