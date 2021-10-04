نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن شروط تجاوز الأهلية للحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام حساب المواطن منذ فترة بالإعلان عن شروط الأهلية التي تعتبر من أهم المراحل لدعم المستفيدين، الذين قاموا بإكمال كل المستندات المطلوبة، ولذلك يبحث العديد من المستفيدين في الوقت الحالي عن كل المستجدات في حساب المواطن، والتي تعتبر مرحلة هامة لكي يتم صرف الدعم لكل المستفيدين.

شروط تجاوز الأهلية في حساب المواطن

وضع برنامج حساب المواطن مجموعة من شروط تجاوز الأهلية في حساب المواطن والحصول على الدعم الشهري للرنامج وهي كالتالي:

الجنسية: لابد أن يكون المستفيد أو الشخص المتقدم لحساب المواطن سعودي الجنسية، وفي حالة الزواج من غير سعودية سوف يتم وقتها إلغاء حساب المواطن له كما أنه لا بد من توفر بطاقات للتنقل في السعودية.

الإقامة: أقامة المستفيد لا بد أن تكون داخل المملكة، حيث يجب أن يقيم داخل المملكة مدة تزيد عن 90 يوما أو أكثر، ولكن لا بد أن يكون غير متواجد في أي مكان الإيواء الحكومية.

تتوافق كل البيانات الخاصة بالمستفيد مع البيانات التي يوضحها في الأوراق أثناء التسجيل.

ضوابط حساب المواطن

كما أن برنامج حساب المواطن وضع مجموعة من الضوابط في الفترة الأخيرة، والتي شملت كل الأفراد، ومنها تحديد الحد الأعلى لكل الاستحقاقات، كما أنه كان هناك مجموعة من التعديلات لكل المتقدمين، وكل هذه التعديلات كانت منذ شهر مارس.

وكان أهم التعديلات هي أن يتم إلزام كل الأفراد المستقلين وضع ما يثبت استقلالية السكن، وهذا بالنسبة للأفراد الذين بلغوا ثمانية عشرة عام، من خلال توفير عقد إيجار أو صك ملكية، وهذا من أهم الشروط لاستمرار حساب المواطن.

فوائد التسجيل في حساب المواطن كل شهر

من الفوائد التي يحصل عليها المواطن بعد التسجيل في حساب المواطن: