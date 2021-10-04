نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنبيه هام من حساب المواطن بشأن الدخل الإضافي وطريقة معرفة قيمة الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الأمور التي ينبه عنها حساب المواطن بشكل دائم انه في حالة وجود أي دخل إضافي لا بد من التحدث عنه، وعدم الكذب بشأن هذه الأمور، لأن حساب المواطن سوف يكتشف الأمر وربما تصل العقوبة فيما بعد إلى إلغاء الدعم بشكل نهائي، حيث أنه توجد مجموعة من الشروط الأهلية حساب المواطن، وفي حال توفرها هذه الشروط سوف يتم الحصول على الدعم في حال غياب إحدى الشروط سوف يتم إلغائه، وهناك أمر آخر يريد العديد من المستفيدين معرفته هو الدعم الذي يحصل عليه، وسوف نوضح طريقة معرفة قيمة الدعم.

طريقة معرفة قيمة الدعم حساب المواطن

يمكن لكل المستفيدين عن طريق موقع تويتر أن يتم معرفة قيمة الدعم ، وذلك من خلال الحاسبة التقديرية والتي تكون عن طريق الرابط الإلكتروني، وتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على الحاسبة التقديرية وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

كما يمكن التعرف على قيمة الدعم الشهري المقدم من برنامج حساب المواطن للمواطنين السعوديين وقيمة قيمة دعم الفرد من خلال مشاهدة الفيديو التالي وتتبع الخطوات الموضحة به:

صدور نتائج الأهلية

كما أنه منذ فترة قام حساب المواطن بالإعلان عن النتائج الخاصة بكل المقبولين في الدفعة 46 والتي كان من المقرر لها أن يتم صرفها في شهر سبتمبر، ودعي البرنامج كل المستفيدين إلى الاستعلام على النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية، بموجب هذه النتائج سوف يتم صرف الدعم لكل المواطنين، وكل من تشمله النتائج الأهلية سوف يتم صرف الدعم له.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب أن يتم استيفاء الشروط الأهلية من أجل الحصول على الدعم ومن ضمن هذه الشروط: