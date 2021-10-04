نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد والفئات المستفيدة منها في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443 يعتبر من ضمن الأمور الهامة لبعض السعوديين، حيث يبحث عنها عدد كبير من المواطنين السعوديين وذلك بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قيامها بتحديث بعض من الشروط الخاصة بالحصول على المعاش لمحدودي الدخل لمساعدتهم على تحسين دخلهم ومن خلال مقالاتنا سنتعرف على الشروط الخاصة بالتقديم لمعاش الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة للمعاش في السعودية.

طريقة التقديم لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443

هناك بعض من الخطوات التي يتم من خلالها القيام بالتقديم على معاش الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين ومنها:

يتم الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية الإلكتروني الآن.

ثم نقوم بطلب الاستعلام والضغط على أيقونة الضمان الاجتماعي.

عليك بعد ذلك التسجيل من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال.

يتم ظهور الصفحة الخاصة بالمعاش ويظهر بها كل من موعد معاش الضمان الاجتماعي، وبعض من التفاصيل الأخرى التي يبحث عنها المواطن السعودي.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ميعاد استحقاق المعاش، وقد طلبت الوزارة من الأشخاص المسجلين قيامهم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقيامهم بتحديث بياناتهم حتى يتم تفعيل وتطابق الشروط، مع بعض الضوابط الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي. كما أنها قد صرحت عن ميعاد قيام الوزارة بتطبيق القوانين التي تم سنها حديثًا بداية من يوم 26 سبتمبر، وقد قررت أن ميعاد استحقاق المعاش في بداية كل شهر هجري داخل أراضي المملكة

الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي 1443

يستفيد من هذا المعاش بعض من الفئات السعودية ومن ضمن المواطنين السعوديين المستفيدين هم :

يحصل على المعاش الأشخاص البالغين، والغير قادرين على القيام بالعمل.

المرأة الأرملة والتي تعول أطفال.

المرأة المطلقة ويكون لديها عدد من الأبناء.

تحصل على المعاش زوجة الغائب أو المفقود.

يتم حصول زوجة الشخص المريض بإدمان المخدرات.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي 1443

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على بعض من الشروط التي يتم من خلالها استحقاق المعاش ومنها: