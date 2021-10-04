نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة دروب طاقات تسجيل الدخول وطريقة التقديم على الدورات التدريبية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة دروب طاقات وخطوات التقديم على الدوارات التدريبية للعام 1443، من الخدمات التي يكثر البحث عنها دوما للأشخاص الراغبين في توفير فرص العمل، ومن اجل تمكين تلك الفئات من الاشتراك في الدورات التدريبية، سنركز على توضيح طريقة فتح حساب على دروب، والحصول على تدريب يؤهل المتقدم للالتحاق بسوق العمل، والالتحاق بوظيفية جيدة تتيح لهم دخل شهري مناسب يعينهم على أعباء الحياة ويكفي احتياجاتهم الشخصية.

رابط موقع منصة دروب طاقات

تعد منصة دروب من اهم المنصات الإلكترونية الوطنية التي تقدم خدماه هامة للخريجين والباحثين عن عمل، من خلال تقديم برامج تدريب عن بعد، وتأتي من بين الخدمات التي دشنها صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، من أجل تنمية القدرات والمهارات البشرية، ورفع كفاءة المتدربين، وتمكينهم من الحصول على مهارات متعددة تمكن دخولهم إلى سوق العمل، ويمكن الدخول إليها من رابط منصة دروب على شبكة الإنترنت أو عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات.

التسجيل في منصة دروب طاقات

طريقة التسجيل فس منصة دروب طاقات متاحة للأفراد عبر الموقع الإلكتروني من خلال طلب تسجيل مستخدم جديد، كالتالي:

الدخول على محرك البحث صم كتابة منصة دروب (https://doroob.sa).

يظهر الرابط الرسمي يتم اختيار تسجيل جديد

اختر تسجيل أقراد أو إن كانتا شركة اختر المناسب مما يظهر على الموقع.

اعد بيانات حسابك مصل رقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، واستكمل الخطوات وحدد اسم مستخدم وكملة مرور.

سجل الدخول من جديد على المنصة.

لمن سجل غلى منصة دروب وفقد بيانات الدخول يمكن استرجاعها من خدمة استعادة كلمة المرور، كذلك هناك خدمات التسجيل في حافز التي تقدم دعم مادي للعاطلين .

التقديم على الدورات التدريبية في منصة دروب

بعد الانتهاء من إعداد الحساب أصبح من السهل الدخول على المنصة ومتابعة الخدمات الإعلامية وما يعلنه عنه من دورات، في بوابة دروب إن، أو برامج تعليم اللغة الإنجليزية، كذلك يعلن صندوق تمنية الموارد البشرية عن ذلك لتصل الفائدة لأكبر عدد من المواطنين، حيث تعمل المنصة على تحسين العديد من المهارات الوظيفية المتوفرة لدى الأشخاص، والحصول على شهادات تدريبية تساعدهم على الترشح لأفضل الوظائف.