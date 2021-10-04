نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الأهلية في حساب المواطن الدفعة 47 كيفية الاستعلام وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الأهلية في حساب المواطن الدفعة 47 ، أزداد البحث مؤخرا عبر محرك البحث الجوجل من قبل مواطني المملكة العربية السعودية يبحثون عن نتيجة الأهلية للدفعة 47. حيث جاء تطبيق حساب المواطن في إطار رفع مستوي المعيشة لمحدودي الدخل في المملكة العربية السعودية. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض كيفية الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 47. كما سنستعرض شروط أستحقاق الدعم المادي ورابط التسجيل إلكترونيا. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي عبر تلك المقالة التالية.

الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن الدفعة 47

للاستعلام عن يجب إتباع الخطوات التالية والتأكد منها إلكترونيا عبر الرابط الرسمي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:

يجب الدخول أولا علي محرك بحث جوجل والدخول علي رابط تسجيل في حساب المواطن.

يرجي تسجيل الدخول في حسابك برقم الهوية.

ثم يجب النقر علي أيقونة الخدمات.

كما يجب النقر علي كلمة الاستعلام عن الأهلية.

سوف تظهر أماكن فارغة يجب وضع رقم الهوية الوطنية وإدخال كافة البيانات الشخصية في الحقول المخصصة لها والتأكد منه جيدا.

سوف يظهر رمز للتحقق أنك ليس إنسان ألي وضعه في المربع المخصص له.

ثم يجب النقر علي خيار الاستعلام عن الأهلية.

سوف يظهر لك في الحال تفاصيل صرف الأهلية وموعدها.

ماهي شروط حساب المواطن

الأسر السعودية والتي تحمل الجنسية فقط.

الشخص الغير متزوج ويجب أن يكون سعوديا.

الأفراد الذي يستقله بمفردهم.

كما أيضا الأشخاص المشتركين في الضمان الاجتماعي.

الأبناء الذين ولدو من أم سعودية ولكن ليس من أب سعودي.

الأرامل والمطلقات والتي لديها أطفال في حضانتها.

زوجة المواطن الذي يحمل الجنسية السعودية.

موعد صرف الدفعة 47 من حساب المواطن

لقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن التوقيت الرسمي لصرف الدفعة 47 الخاصة بشهر أكتوبر 2021 الجاري. وبالتحديد يوم العاشر من أكتوبر 2021 الجاري تحديدا يوم الأحد القادم. حيث سيتم صرف للمستفيدين من هذه الدفعة نحو 103 مليار ريال سعودي.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن الدفعة 47. كما أستعرضنا موعد الصرف والشروط الالتحاق بالبرنامج. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.