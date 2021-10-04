رابط وخطوات الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقارية برقم الهوية 1443

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الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقارية برقم الهوية 1443 يعد ذلك من ضمن أكثر الاشياء التي تهم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بالاستفسار عن سداد الصندوق للرسوم، وصندوق التنمية العقارية البرامج التي تقدم للمواطنين في المملكة دعم اجتماعي يساعد علي تحسين الحالة المالية.
الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية هو احد البرامج التمويلية الخاصة بوزارة الاسكان في المملكة العربية السعودية حيث إن ذلك الصندوق يعمل علي تقديم للمواطنين في المملكة برنامج تمويلي يعمل علي مساعدتهم بشكل كبير توفير السكن الملائم لهم لحياة كريمة، حيث يساعد الصندوق المواطنين علي بناء أو شراء الوحدات السكنية.
شروط الدعم السكني 1443
وضعت وزارة الاسكان العديد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك من أجل التسجيل في الدعم السكني حيث إن هذه الشروط تكون وفقاً للنحو الأتي:
- يشترط إن يكون المتقدم للخصول علي الدعم من هذا البرنامج هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.
- يشترط إن يكون لدية اسرة مستقل بها.
- يتم حساب الابناء في عمر اقل من 24 عاماً من ضمن افراد الأسرة.
- لابد من إن لا يكون له منزل حاصل عليه من صندوق التنمية العقارية في أخر خمس سنوات.
- يجب إن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية هو وأفراد الاسرة جميعاً.
الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقارية برقم الهوية 1443
هناك العديد من الخطوات التي يتوجب عليك القيام بها من اجل الاستفسار عن سداد صندوق التنمية العقارية حيث تكون هذه الخطوات وفقاً لمجموعة السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع صندوق التنمية العقارية الرسمي علي شبكة الأنترنت.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر التسجيل عن طريق أسم المستخدم ثم كلمة السر.
- يتطلب منك كتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- الضغط علي زر التسجيل.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية للموقع الخدمات الرقمية.
- اختيار منها صفحة اعرف دورك.
- بعد ذلك تكتب رقم السجل المدني للمستعلم في المربع المخصص له.
- تدخل رمز التحقق المرئي.
- النقر علي زر الاستعلام.
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