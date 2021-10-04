نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط سيارات مستعملة بدون مقدم والأوراق المطلوبة للقبول 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارات مستعملة بدون مقدم واحدة من أهم خدمات التقسيط التي تقدمها معارض السيارات في المملكة العربية السعودية كما أن هناك مجموعة من البنوك تمنحك عروض بين الحين والآخر من بينها تقسيط السيارات المستعملة بدون دفعة أولى وسوف نتعرف اليوم على شروط الحصول على سيارات مستعملة بالتقسيط بدون مقدم 2021 وأهم الجهات التي تقدمها للمواطنين.

تقسيط سيارات مستعملة بدون مقدم

تعمل شركة عبد اللطيف جميل على تقديم حلول تمويل متعددة من بينها تقسيط سيارات مستعمل بدون مقدم كما يمكن الحصول على تمويل السيارات بالمرابحة أو الإيجار التمويلي للسيارات وغيرها من الحلول، وإن كنت ترغب في الحصول على التمويل بدون مقدم فينبغي معرفة الشروط أولًا.

شروط سيارات مستعملة بالتقسيط بدون مقدم 2021

أكدت الشركة من خلال العروض التي تقدمها من خلال موقعها الرسمي أنها تقدم السيارات بدون دفعة أولى وذلك عندما تكون الدفعة التي يتم سدادها في الشهر الوحد تغطى ما يقرب من 40% من قيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه المواطن.

كما أشارت إلى أن الأسعار تقبل التغيير وذلك عند وجود عوامل خارجية مثل السجل الائتماني لعملائها، وغيرها من الضوابط التي تختلف من سيارة إلى أخرى ومن عميل إلى آخر.

سيارات مستعملة بالتأجير التمويلي

وأفادت الشركة إلى أنها توفر حلول السيارات المستعملة من خلال نظام التأجير التمويلي بالمميزات التالية:

لن تكون بحاجة إلى وجود كفيل.

لا تحتاج إلى سداد قيمة الدفعة الأولى.

الحصول على التأمين الشامل وضمان يصل إلى ثلاث سنوات.

كما أن الضمان يصل إلى ستين ألف كيلو متر، من أجل تلبية احتياجات عملاء شركة وخصوصًا من طُبقت عليهم كافة الشروط والضمانات.

الأوراق المطلوبة للحصول على تقسيط السيارات

ويمكن تقسيط السيارات من عبد اللطيف جميل ولكن بشرط توفير المستندات والأوراق الثبوتية التالية:

صورة من الهوية الوطنية للمواطن السعودي أو صورة من الإقامة في حال كان المواطن وافد.

صورة من رخصة القيادة ولا بد أن تكون سارية.

إثبات الدخل الشهري من خلال بيان مستخرج من جهة العمل.

إثبات عنوان السكن.

ويمكن إرسال الطلبات بعد الحصول على تمويل المتاح من خلال موقع عبد اللطيف جميل وإرساله إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وهو: [email protected]