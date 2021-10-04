طريقة إضافة الطلاب في الفصول منصة مدرستي و مميزات منصة مدرستي للتعليم عن بعد

طريقة إضافة الطلاب في الفصول منصة مدرستي، منصة مدرستي وزارة التعليم تسجيل الدخول مباشر هو أحد أهم الإجراءات الواجب على أي طالب أو معلم أو قائد القيام بها، وذلك للاستفادة من خدمات المنصة التعليمية المتوفرة لهم، وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن خطوات الدخول إلى منصة مدرستي، حيث إن منصة مدرستي هي عبارة عن منصة تعليمية إلكترونية تابعة إلى وزارة التعليم السعودي في المملكة، قد عملت الوزارة على إطلاق هذه المنصة في ظل تفشي وباء كورونا بالبلاد، وتهدف الوزارة من خلال إطلاق هذا النظام التعليمي الحديث إلى توفير أفضل السبل التي يمكن من خلالها الحفاظ على المسيرة التعليمية في ظل تفي الوباء، كما أن منصة مدرستي توضح فوائد خدمة إدارة بيانات الطلاب في المملكة.



طريقة إضافة الطلاب في الفصول منصة مدرستي

على ولي الأمر الراغب يرغب بإضافة أبناءه في فصول منصة مدرستي السير على خطوات إضافة الطلاب في الفصول منصة مدرستي الموضحة في النقاط التالية:

الانتقال إلى منصة مدرستي التعليمية. ثم النقر على خيار الدخول عبر حساب نور لأولياء الأمور والإداريين. قم بإضافة اسم المستخدم في نظام نور لقائد المدرسة. ثم إضافة كلمة المرور في نظام نور. كتابة رمز التحقق، ثم النقر على خيار تسجيل دخول. ثم الانتقال إلى خدمة إدارة الطلاب. قم بيتم تحديد خيار إدارة بيانات الطلاب، ثم النقر على خيار إضافة طالب جديد. إضافة رقم الهوية للطالب السعودي، ومن ثم يجب يتم كتابة رقم الإقامة للطالب المقيم في الحقل المخصص له. ثم الضغط على خيار التسجيل. الضغط على خيار خدمة إضافة الطلاب في الفصول الدراسية. النقر على أيقونة تحديد الفصل الدراسي ومن ثم اختيار الفصل. قم النقر على أيقونة بيانات الطلاب، ثم اختيار أيقونة إضافة طالب. وأخيرا يمكن تحديد عدد من الطلاب، وكذلك سيتم إضافتهم لمرة واحدة عبر النقر على خيار “صح”.

مميزات منصة مدرستي للتعليم عن بعد

هنالك عدة مميزات تتوفر في منصة مدرستي التعليمية وهي على النوح التالي:

هنالك سهولة كبيرة في الاستخدام. ثم تعتبر الحصص المرئية ضمن فئات برنامج مايكروسوفت. تحتوي على مجموعة من الأدوات التعليمية التي يمكن من خلالها التواصل مع الطلبة.

رابط منصة مدرستي التعليمية لتسجيل الدخول

عملت منصة مدرستي على توفير مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية المميزة، وقد عملت المنصة على تفعيل رابط الدخول مباشرة إلى الخدمات التي تتوفر لديها بشكل رسمي، حيث يقوم رابط منصة مدرستي بنقل الطلاب أو المعلمين أو أولياء المباشرة إلى قائمة الخدمات.