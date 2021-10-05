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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر tyassarat التسجيل في منصة تيسرت للتبرع للتيسير على المُعسرين على منصة إحسان ehsan.sa في المقال التالي
tyassarat التسجيل في منصة تيسرت للتبرع على منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري، ehsan.sa/tyassarat وهي أحدث خدمات التبرع عبر منصة إحسان والتي تُتيح التيسير والتبرع للمواطنين المعسرين والذين تقطعت بهم السُبل عن سداد ديونهم، ونتج عن ذلك صدور أمر قضائي بحقه من المحكمة، فما كان من منصة إحسان إلا إطلاق خدمة تيسرت على منصة إحسان الوطنية السعودية للعمل الخيري، وذلك للتخفيف عمن أثقلت كواهلهم الديون وعجزوا عن سدادها، وخدمة تيسرت تقدم فرصة التبرع للمعسرين الذين تنطبق عليهم الشروط، وتأتي خدمة تيسرت بعد دراسة بالتعاون مع الجهات الرسمية السعودية المرتبطة بهذا الغرض.
tyassarat التسجيل في منصة تيسرت للتبرع للتيسير على المُعسرين بمنصة إحسان
ومن الجدير بالذكر أن منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري تقوم بصفة دائمة بتطوير الخدمات الرقمية الخاصة بالتبرع في أوجه عديدة، وذلك بهدف تيسير عملية التبرع بصورة سريعة، كما تعرض المنصة الحالات المستحقة لتلقي التبرعات من أهل الخير، بطريقة موثوقة، وذلك تحت الإشراف الكامل لـ “سدايا” وهي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
شروط الاستحقاق من منصة تيسرت على منصة إحسان وفق اللجنة الإشرافية
- يجب أن يكون المستحق من مستفيدي الضمان الاجتماعي.
- أن يكون المبلغ الخاص بالمطالبة أقل من 100 ألف ريال سعودي.
- وجود أمر صادر من محكمة التنفيذ.
- عدم وجود أوامر تنفيذية قضائية أخرى.
- مضي عام كامل على أمر التنفيذ.
منصة إحسان ehsan.sa تطلق خدمة تيسرت لإعانة الأسر الضمانية المعسرة
كيفية التبرع لمساعدة المعسرين في سداد المطالبات المالية
تجدر الإشارة إلى أن خدمة تيسرت على منصة إحسان تتيح للمتبرعين المساعدة المالية بالتبرع للمعسرين على سداد ديونهم، وهم الفئة التي صدرت بحقهم مطالبات مالية بأمر قضائي، وذلك عن طريق تسجيل الدخول إلى قائمة فرص التبرع على منصة إحسان، ثم القيام باختيار خدمة “تيسّرت”، حيث يتم عرض الحالات التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، ثم القيام باختيار الحالة التي ترعب في التربع إليها، وتقوم باستكمال خطوات التبرع.
أهداف منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري
- تمكين القطاع التنموي غير الهداف للربح من تقديم خدماته، وتوسيع اثره المجتمعي.
- تعزيـز القيم الإنسانية والتكافل بين أفراد المجتمع.
- إثراء القيـم الخاصة بالانتماء الوطني.
- العمل على مشاركة الجهات الحكومية المختلفـة في تناغم وتكامل بهدف تعظيـم أثر تلك الجهات.
- إبراز دور القطاع الخاص في تحمل المسئولية الاجتماعيـة.
- تقدم المنصة خدماتها بموثوقيه وشفافية.
كما تجدر الإشارة إلى أن منصة إحسان بخدماتها المتنوعة قد تم انطلاقها قُبيل شهر رمضان الماضي 1442، وتحديدا في شهر مارس 2021، ومن لحظة انطلاق المنصة وحتى كتابة هذا التقرير تلقت المنصة تبرعات تزيد عن مليار ريال سعودي، كما بلغ عدد المستفيدين من التبرعات التي تلقتها المنصة أكثر كم 2 مليون وستمائة ألف مواطن، وذلك خلال فترة لم تتجاوز 6 شهور فقط.
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