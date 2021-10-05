tyassarat التسجيل في منصة تيسرت للتبرع للتيسير على المُعسرين على منصة إحسان ehsan.sa

tyassarat التسجيل في منصة تيسرت للتبرع على منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري، ehsan.sa/tyassarat وهي أحدث خدمات التبرع عبر منصة إحسان والتي تُتيح التيسير والتبرع للمواطنين المعسرين والذين تقطعت بهم السُبل عن سداد ديونهم، ونتج عن ذلك صدور أمر قضائي بحقه من المحكمة، فما كان من منصة إحسان إلا إطلاق خدمة تيسرت على منصة إحسان الوطنية السعودية للعمل الخيري، وذلك للتخفيف عمن أثقلت كواهلهم الديون وعجزوا عن سدادها، وخدمة تيسرت تقدم فرصة التبرع للمعسرين الذين تنطبق عليهم الشروط، وتأتي خدمة تيسرت بعد دراسة بالتعاون مع الجهات الرسمية السعودية المرتبطة بهذا الغرض.

tyassarat التسجيل في منصة تيسرت للتبرع للتيسير على المُعسرين بمنصة إحسان

ومن الجدير بالذكر أن منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري تقوم بصفة دائمة بتطوير الخدمات الرقمية الخاصة بالتبرع في أوجه عديدة، وذلك بهدف تيسير عملية التبرع بصورة سريعة، كما تعرض المنصة الحالات المستحقة لتلقي التبرعات من أهل الخير، بطريقة موثوقة، وذلك تحت الإشراف الكامل لـ “سدايا” وهي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

شروط الاستحقاق من منصة تيسرت على منصة إحسان وفق اللجنة الإشرافية

يجب أن يكون المستحق من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

أن يكون المبلغ الخاص بالمطالبة أقل من 100 ألف ريال سعودي.

وجود أمر صادر من محكمة التنفيذ.

عدم وجود أوامر تنفيذية قضائية أخرى.

مضي عام كامل على أمر التنفيذ.