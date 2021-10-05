نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول برنامج وصول وتفعيل حساب جديد بمنصة وصول في المقال التالي
دخول برنامج وصول وتفعيل حساب جديد بمنصة وصول، حيث يتم تقديم دعم خاص الي المرأة بالمملكة العربية السعودية من خلال برنامج وصول الذي يسمح لكل امرأة سعودية تعمل بقطاعات العمل الخاص والعديد من مجالات العمل الأخري، بأن تقوم بالتسجيل في البرنامج، من أجل مساعدتها علي التنقل المريح لها من خلال المنزل ومحل العمل التي تعمل به، ويأتي هذا الدعم من أجل تحفيز النساء السعوديات على الانضمام بسوق العمل الخاص ومساندتها في تحقيق استقرار وظيفي يناسب حجم النفقات التي يتم دفعها خلال التنقل عبر أوبر أو كريم، علي أن يتم التسجيل في هذه البرنامج من خلال ضرورة بعض الشروط الخاصة بالبرنامج والتي سنوضحها لكم مع توضيح كيفية دخول برنامج وصول وتفعيل حساب جديد بمنصة وصول.
شروط تفعيل حساب جديد بمنصة وصول
يتم التسجيل في منصة وصول للنساء السعوديات المقيمات داخل المملكة، علي يشترط ضرورة توافر الشروط الأتية للتسجيل:
- المرأة السعودية الجنسية هي من لها حق التسجيل فقط.
- يشترط ألا يقل الراغبة في التسجيل في البرنامج 18 عامًا.
- يجب ألا يزيد سن الراغبة في الحصول علي الدعم عن 65 عامًا.
- يجب توافر اشتراك خاص للمرأة بالتأمينات الاجتماعية بالسعودية.
- يجب ألا يتجاوز ما يتم الحصول عليه من راتب شهري عن 8000 آلاف ريال سعودي سعودي والذي يتضمن راتب الأجر الأساسي بالإضافة الي بدل السكن.
- يجب ألا يزيد إجمالي مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن 36 شهرًا خلال فترة 5 سنوات ماضية.
- يجب توافر حساب مفعل على بوابة طاقات.
تفعيل حساب بمنصة وصول للنساء
يتيح برنامج وصول للنساء السعوديات التي تعمل بقطاع العمل الخاص بالسعودية أن يتم تسجيل حساب عبر المنصة والاستفادة من دعم البرنامج، والتسجيل بالبرنامج يتم بالشكل التالي:
- يجب عند بدء التسجيل أن يتم الدخول علي موقع البرنامج التالي: منصة وصول.
- يجب اختيار أمر “انضمي الآن”.
- سوف يتم تحويل من تقوم بالتسجيل الي صفحة البوابة الوطنية بطاقات.
- يتم الضغط علي إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب مسجل من قبل.
- ثم يتم التحويل الي برامج “وصول”.
- سوف يتم إظهار طبيعة الحالة سواء المشترك مؤهل أم لا.
- وفي حالة التأهل يتم تحديد موقع المنزل والعمل من علي الخريطة.
- الموافقة علي شروط البرنامج، ثم الضغط علي التالي ثم الضغط علي التسجيل في البرنامج.
- وبخلال 24 ساعة يتم تفعيل حساب الشخص لبرنامجي أوبر وكريم.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دخول برنامج وصول وتفعيل حساب جديد بمنصة وصول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.