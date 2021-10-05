دخول برنامج وصول وتفعيل حساب جديد بمنصة وصول، حيث يتم تقديم دعم خاص الي المرأة بالمملكة العربية السعودية من خلال برنامج وصول الذي يسمح لكل امرأة سعودية تعمل بقطاعات العمل الخاص والعديد من مجالات العمل الأخري، بأن تقوم بالتسجيل في البرنامج، من أجل مساعدتها علي التنقل المريح لها من خلال المنزل ومحل العمل التي تعمل به، ويأتي هذا الدعم من أجل تحفيز النساء السعوديات على الانضمام بسوق العمل الخاص ومساندتها في تحقيق استقرار وظيفي يناسب حجم النفقات التي يتم دفعها خلال التنقل عبر أوبر أو كريم، علي أن يتم التسجيل في هذه البرنامج من خلال ضرورة بعض الشروط الخاصة بالبرنامج والتي سنوضحها لكم مع توضيح كيفية دخول برنامج وصول وتفعيل حساب جديد بمنصة وصول.

شروط تفعيل حساب جديد بمنصة وصول

يتم التسجيل في منصة وصول للنساء السعوديات المقيمات داخل المملكة، علي يشترط ضرورة توافر الشروط الأتية للتسجيل:

المرأة السعودية الجنسية هي من لها حق التسجيل فقط. يشترط ألا يقل الراغبة في التسجيل في البرنامج 18 عامًا. يجب ألا يزيد سن الراغبة في الحصول علي الدعم عن 65 عامًا. يجب توافر اشتراك خاص للمرأة بالتأمينات الاجتماعية بالسعودية. يجب ألا يتجاوز ما يتم الحصول عليه من راتب شهري عن 8000 آلاف ريال سعودي سعودي والذي يتضمن راتب الأجر الأساسي بالإضافة الي بدل السكن. يجب ألا يزيد إجمالي مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن 36 شهرًا خلال فترة 5 سنوات ماضية. يجب توافر حساب مفعل على بوابة طاقات.

تفعيل حساب بمنصة وصول للنساء

يتيح برنامج وصول للنساء السعوديات التي تعمل بقطاع العمل الخاص بالسعودية أن يتم تسجيل حساب عبر المنصة والاستفادة من دعم البرنامج، والتسجيل بالبرنامج يتم بالشكل التالي: