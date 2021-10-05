شروط حساب المواطن للفرد المستقل 1443 و متى ينزل حساب المواطن بعد التسجيل

شروط حساب المواطن للفرد المستقل، الآن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن فرض عدة شروط يجب استيفاءها من قبل المواطن السعودي المستقل، والذي يريد الاستفادة من خدمة الدعم المقدم من قبل حساب الموطن، تعتبر عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن هي أحد العمليات التي يمكن إتمامها عبر إتباع مجموعة إجراءات بسيطة، ومن ثم يمكن الاستفادة من خدمات الدعم المالية المتوفر عبر حساب المواطن، وبعد أن يتم تقديم الطلب بشكل رسمي ستقوم لجنة مختصة بالنظر في الطلب، ومن ثم سيتم إبلاغ المواطن بالقبول أو الرفض له، كما يمكن التعرف علي طريقة تحديث حساب المواطن برقم الهوية و الفئات المستحقة للدعم.

شروط حساب المواطن للفرد المستقل 1443

يجب أن يكون لدى الفرد المستقل سكن خاص به. يشترط أن يكون المتقدم من جنسية سعودية. ثم يجب الإقامة في المملكة العربية السعودية، وذلك بإقامة دائمة. يشترط أن يتم تقديم البيانات الخاصة بالمتقدم، وذلك بالتوافق مع ما هو مثبت في الأوراق الرسمية. ثم يجب ألا يكون مستفيدًا من برامج الدعم الأخرى التي تقدمها المملكة العربية السعودية. يلزم عدم تجاوز قيمة الدخل الشهري الحد الأعلى للاستحقاق للضمان. ثم يجب ألا يكون المتقدم مقيم في أحد دور الإيواء بالمملكة.

طريقة استرجاع كلمة المرور حساب المواطن

تعتبر مشكلة نسيان كلمة المرور حساب المواطن، من المشاكل الشائعة وبكثرة لدى مستخدمي حساب المواطن، حيث أنه قد ينسى بعض المسجلين في البرنامج كلمة المرور الخاصة بهم في الحساب، وذلك ما يدفعهم للبحث عن حل لهذه المشكلة، وفيما يلي الخطوات:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن. ثم الضغط على حقا نسيت كلمة المرور. قم بإضافة رقم الهوية الوطنية، ثم إضافة رقم الهاتف الجوال. ثم ستصل رسالة تأكيد على الهاتف وتحتوي هذه الرسالة على رمز تأكيدي. إضافة الرمز في المكان المخصص له. وأخيرا يجب تعيين كلمة مرور جديدة، ويجب على المستخدم الاحتفاظ بها.

متى ينزل حساب المواطن بعد التسجيل

يتمّ إيداع الدّعم الماليّ الذي يقدّمه برنامج حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلاديّ إلّا أنّ الإيداع يتقدّم إلى الخميس عندما يوافق العاشر يوم الجمعة ويتأخّر إلى الأحد عندما يوافق العاشر يوم السبت، ولا بدّ من الاستعلام عن الأهلية والاستحقاق بشكل مستمرّ لضمان الحصول على الدّعم الملائم.