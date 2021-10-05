خطوات ربط بيانات المستفدين بنظام المدفوعات الفورية سريع 2021

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عمر شويل - جدة خطوات ربط بيانات المستفدين بنظام المدفوعات الفورية سريع أوضح نظام المدفوعات الفورية “سريع” خطوات ربط بيانات المستخدم عبر النظام، ويعتبر نظام المدفوعات السعودية بأنه خطوة جوهرية في مسيرة تطوير نظم المدفوعات في السعودية وأحد أهم الشواهد على مستوى تطور البنية التحتية الرقمية في المملكة وإبراز قدراتها التشغيلية الفائقة، خاصةً على مستوى نظم المدفوعات الرقمية، فور إطلاقه سيمكن النظام المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار اليوم و طوال أيام الأسبوع، ويساهم النظام في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

خطوات ربط بيانات المستفدين بنظام المدفوعات الفورية

قد أبان نظام المدفوعات الفورية «سريع» آلية ربط بيانات المستفيدين بالنظام، قم باتباع الخطوات الأتية:

أن يقوم المستفيد بالدخول إلي صفحة إدارة المعرفات. عليك باختيار نوع المعرف البديل الذي ترغب في ربطه بحسابك. بعد إدخال البيانات المطلوبة سوف يصل للمستفيد رسالة مرة أخري تطلب منك الموافقة على مشاركة بياناتك.

نظام المدفوعات الفورية سريع 2021

يعد نظام المدفوعات الفورية وسيلة جديدة لتبادل الأموال وشراء الخدمات في غصون ثواني معدودة مقارنة بالتحويلات البنكية ، فخدمات الدفع الفوري تسمح بتحويل الأموال من الحساب المصرفي للدافع إلى الحساب المصرفي للمستفيد على الفور تقريبا، وذلك بدلا من الانتظار لبضعة أيام عمل، وتم تطوير أنظمة الدفع هذه في جميع أنحاء العالم، حيث أن الحاجة إلى معاملات أسرع وموثوق بها هي متطلبات شائعة للاقتصاد الجديد.

مميزات نظام المدفوعات الفورية سريع السعودي

قد أبان البنك السعودي المركزي مجموعة من مميزات وأهداف نظام المدفوعات الفورية في المملكة العربية السعودية، والتي تكون كالتالي:

السماح لعملاء البنوك من تنفيذ الحوالات المالية الفروية التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال. السماح لعملاء القطاع البنكي من إرسال واستقبال الحوالات في أي وقت على مدار 24 ساعة طوال العام. تمكين العملاء من خدمات التحويل السريع، بدون الحاجة لإضافة المستفيد أو تفعيلة في القنوات المصرفية، للحولات التي قيمتها أقل من 2500 ريال سعودي. لا تتجاوز الريال الواحد رسوم نظام سريع لعملاء القطاع البنكي في الاستقبال والإرسال للحوالات المالية المحلية. إتاحة التحقق من بيانات صحة حساب الطرف الآخر مستقبل الحوالة قبل القيام بتحويل المبلغ المالي. يكون من حق العميل الموافقة وتفعيل خدمة التحويل السريع وتحديد الحد الخاص بها لدى البنك.

مواكبة رؤية 2030

وأضاف أن المصارف التجارية في المملكة حققت خلال العقود الماضية تقدمًا مذهلًا من التطور حتى أصبحت تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة والمجاورة، وكل هذه الإنجازات تواكب رؤية 2030 في مسيرة البنوك السعودية، ، وقد تفاعل القطاع المصرفي السعودي مع تلك المتغيرات بشكل إيجابي، كما استفاد من استكمال البنية التحتية للاقتصاد السعودي، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، ونمو وتنظيم السوق المالية للأسهم والأوراق المالية الحكومية، وانتشار الوعي المصرفي لدى الأفراد والمؤسسات، إذ يخدم القطاع المصرفي والنقدي الاقتصاد المحلي حاليًّا بفاعلية عالية من خلال تقديم أحدث وأشمل الخدمات.

والجدير بالذكر أنه تهدف الخدمة لتسريع تحويل الأموال بين الأفراد بمختلف البنوك المحلية، كما أتاح النظام للمستفيدين كاستخدام رقم الجوال معرفاً بديلاً عن رقم الآبيان للتحويل بين البنوك، وعلي الرغم التحديات التي ظهرت إثر جائحة كورونا، إلا أن سرعة تطبيق النظام في جميع البنوك المحلية تعد الأسرع على مستوى أنظمة المدفوعات الفورية في العالم.