تمويل براتب 2000 ريال بالتقسيط بدون كفيل وبلا تحويل الراتب عبر إمكان الراجحي

إمكان مصرف الراجحي من أهم التمويلات في الوقت الحالي حيث توفر تمويل ميسر لجميع المواطنين السعوديين فقط ويصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية ويمتاز التمويل بالكثير من المزايا التمويلية المتعددة ومنها توفير التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة أربعة وعشرون شهر كأطول فترة سداد ميسرة عبر إمكان الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويتم الآن التقديم الإلكتروني عليه للحصول على تمويل بالتقسيط بدون كفيل وبلا تحويل الراتب الشهري تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي ومتاح لجميع العملاء السعوديين عبر شركة إمكان للتمويل في المملكة.

أهم شروط وضوابط الحصول على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة

يجب على جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب تمويل إمكان مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية توفير الهوية الوطنية السعودية سارية المدة الزمنية في المملكة مع تحديد العنوان الوطني وإرسال تقرير سمه السعودي قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل وإليكم كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على التمويل كما يلي بالتفصيل:

التمويل الميسر يحتاج عدم تعثر العميل لدى تقرير سمه السعودي بالمملكة للموافقة على تمويل إمكان الراجحي.

تمويل إمكان بحتاج أن يكون العميل عمره يبدأ من عشرون عام فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل لدى إمكان الراجحي.

الدخل الشهري المطلوب للحصول على تمويل نقدي من شركة إمكان للتمويل يبدأ من 2000 ريال سعودي للمواطنين السعوديين فقط لا غير.

لابد من فتح حساب بنكي جديد لدى بنك الراجحي السعودي بالمملكة للموافقة على إمكان الراجحي.

كافة المزايا التمويلية المتاحة لدى إمكان الراجحي بالمملكة