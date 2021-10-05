موعد نزول الضمان الاجتماعي شهر صفر 1443 وخطوات التسجيل عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

موعد نزول الضمان، ترتفع مؤشرات البحث في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية للبحث عن الخاص بشهر صفر لعام 1443 الموافق شهر أكتوبر لعام 2021، حيث يرغب الآلاف من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في الاستعلام عن الموعد الرسمي الخاص بنزول الضمان الإجتماعي وفي الآونة الأخيرة انتشرت العديد من الشائعات التي تشير إلى تأجيل الموعد الخاص بصرف الدفعة الخاصة بالضمان الإجتماعي، وقام الحساب الرسمي لحساب المواطن عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر بنفي كافة الإشاعات التي انتشرت في السعودية حول تأجيل الموعد الخاص بنزول ضمان الإجتماعي الخاص بدفعة شهر صفر، وإليكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بنزول دفعة شهر صفر من الضمان الإجتماعي في المملكة العربية السعودية.

موعد نزول الضمان 1443

كما أنه من المؤكد أن يتم صرف الدفعة الجديدة من الضمان الإجتماعي لجميع المستفيدين من البرنامج في اليوم السابع من شهر أكتوبر الجاري لعام 2021 الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر 1443 هجريًا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قد أعلنت عن اللائحة الخاصة بالضمان الإجتماعي والتي تتضمن عدد من الشروط كالآتي:-

يجب أن يكون المتقدم للحصول على هذا الدعم سعودي الجنسية باستثناء المطلقات والأرامل وغير السعودية المتزوجة من السعودي وذوي الهمم. كما يجب أن يتواجد بشكل دائم في المملكة وألا تتجاوز مدة خروجه من المملكة 90 يوم. أن يقدم كافة الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم. ويجب ألا تتخطى قيمة الضمان الحد الأدنى في اللائحة.

رابط التقديم في الضمان 2021

ما زالت عمليات البحث ترتفع بشكل كبير في المملكة العربية السعودية من أجل الاستعلام عن الرابط الخاص بالتسجيل في الضمان وبعدما تعرفنا على موعد نزول الضمان الخاص بشهر صفر 1443 نقدم لكم الخطوات اللازمة للتسجيل في الضمان عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الإلكتروني، وذلك عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-