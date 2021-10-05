نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بطاقة الأحوال للنساء 2021 في المقال التالي
عندما بدأت المملكة العربية السعودية في وضع قوانين جديدة لكل ما يتعلق بالسيدات السعوديات، وكان أحد هذه القوانين المتبقية هو ضرورات تصوير بطاقة الشخصية العامة للسيدات، لتكون وسيلة لإظهار شخصيتها، وبعد ذلك سوف نوضح في هذا المقال من خلال موقعنا الخاص شروط بطاقة الأحوال للنساء 2021
شروط بطاقة الأحوال للنساء 2021
أعلنت خدمة الداخلية من أجل الوضع المشترك في المملكة العربية السعودية الشروط لتصوير بطاقة الحالة للسيدات وهي كالتالي:
- يجب أن يكون للصورة أساس أبيض.
- يجب أن تكون الصورة بدون نظارات أو نقاط محورية.
- يجب أن تكون الصورة متأخرة وواضحة.
- يجب تغطية شعر الرأس في الصورة.
- يسمح للسيدات بوضع تحسينات ضوئية في الصورة.
ما هي الأوراق والشروط اللازمة لإعطاء بطاقة شخصية عامة أخرى للسيدات؟
- يجب أن تكون السيدة المتقدمة من السعوديين.
- يجب أن يتم تسجيله مع سجلات الحالة العامة.
- يجب ألا يقل عمر السيدة رفيعة المستوى عن (18) مدة طويلة، وعند الاقتضاء يمكن إعطاؤه لمن بلغ (15) مدة طويلة.
- يجب على المرشح إحضار صورة تظليل جديدة مقاس 4 × 6 سم واضحة وغير محسنة، وجميع مكونات الوجه واضحة.
- إحضار نسخة من خلاصة القيد (خلاصة القيد) المسجل بها المرشح.
- يجب أن تحمل المرشحة أي تقرير لإثبات الدعوة وإذا كان هذا خارج نطاق الخيال، فسيتم أخذ عرض للنداء منها، وفي حال كانت ربة منزل يجب توضيح بيان يوضح ذلك كافياً.
الإجراءات اللازمة لإصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تالف أو فاقد أو مسروق
يتطلب إعطاء بطاقة شخصية عامة متضررة أو مفقودة أو مأخوذة اتباع المنهجية المصاحبة:
- أحضر صورة تظليل جديدة مقاس 4 × 6 سم، واضحة وغير مصورة، وأن جميع عناصر الوجه ملحوظة.
- إذا فقدت بطاقة الشخصية العامة، فلن يتم استبدالها حتى مرور 14 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
- يجب الحصول على أول بطاقة حالة مدروسة على سبيل المثال للضرر، أو نسخة مكررة منها في حالة وقوع مصيبة أو نسخة مكررة من مكتبة العائلة (دفتر العائلة).
- يجب الاعتراف بالضرر أو يجب تقديم دليل على ذلك.
- يجب أن تحمل خطابًا من الشرطة لإثبات أن البطاقة مأخوذة في حالة أخذها.
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