جدول اختبارات الفصول الدراسية في السعودية 

جدول اختبارات الفصول الدراسية في المملكة، مع بدأ العام الدراسي الجديد بالمملكة السعودية يبحث الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور وكذلك المعلمين حول معرفة الموعد أن نسمي ل موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1433 وبالتالي من المتوقع أنه خلال الفترة القادمة سوف يتم تحديد يوم 29 أغسطس والذي يوافق بالتاريخ الهجري 21 محرم بداية اختبارات العام الدراسي الجديد للفصل الأول داخل المملكة السعودية.

الفصل الدراسي الأول

مع بداية الفصل الدراسي الأول بالمملكة السعودية يتم العمل على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة وسلامه الطلاب والمعلمين وذلك من خلال التعاون مع وزارة الصحة وأجهزة الدولة للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية أنها قامت باعتماد خطه لهذا العام الجديد بعد عوده الطلاب إلى المدارس بعد أن تم تعليق الدراسة في العام الماضي، وقد استمر وقتها التعليم عن بعد المحافظة على صحة وسلامه الجميع وبالتالي قامت الوزراء بتعديل نظام التعليم الخطة الزمنية، وتم تقسيم الفصول إلى ثلاثة فصول بدلاً من فصلين وقامت بتحديث جميع مواعيد الدراسة والاجازات والاختبارات لجميع الطلاب.

اختبارات الفصل الدراسي الأول

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية من تحديد الموعد الرسمي لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1443 والتي سوف تبدأ يوم 15 من جمادى الأول والذي يوافق بالتاريخ الميلادي 19 ديسمبر وبعد أداء الامتحانات يكون الطالب قام بأداء الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول والذي كان لمدة 14 أسبوع.

أما بالنسبة للعوده الطلاب للفصل الدراسي الثاني سوف يبدأ يوم الأحد الأول من جمادى الأول الموافق بالتاريخ الهجري الميلادي 5 ديسمبر، وذلك على حسب التقويم الذي تم اعتماده من قبل وزارة التعليم بالمملكة وسوف تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوم 21 شوال والذي يوافق بالتاريخ الميلادي 22 مايو.