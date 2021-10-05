نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عوده الطلاب رياض الأطفال الابتدائي للمدارس بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد عوده الطلاب رياض الأطفال والابتدائي للمدارس السعودية ، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية عن الموعد المحدد لعوده الطلاب في رياض الأطفال والمراحل الدراسية حتى يتمكن أولياء الأمور والطلاب من معرفة موعد عوده الطلاب للمدارس لكي يتمكنوا من الاستعداد لها من خلال شراء الزي الرسمي للمدرسة والأدوات اللازمة، بالإضافة إلى دفع المصروفات وكذلك يتم تجهيز كافة معدات الوقاية مثل الكمامة والمطهرات والمعقمات، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة موعد عودة الطلاب رياض الأطفال والابتدائي لمدارس بالمملكة السعودية.
موعد الدراسة بالمدارس الابتدائي
أكدت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية أن موعد عودة الطلاب الصفوف الابتدائية لرياض الأطفال سوف يكون يوم 30 أكتوبر المقبل، وذلك من خلال التعاون مع هيئة الصحة العامة بعد فحص جميع المدارس بس والتأكد أنها سوف تكون أمنه على جميع الطلاب ولكن ينبغي على أولياء الأمور أن يقوموا لتعليم أبنائهم كيفية الحفاظ على أنفسهم من الإصابة بالعدوى أثناء التواجد في اليوم الدراسي على مدار اليوم.
وبالتالي شددت الوزارة أن يوجد بعض الطلاب لن يتم السماح لهم بالذهاب إلى مدارس رياض الأطفال والابتدائية في حالة أن هذا الأمر يتسبب فى التأثير على حالتهم الصحية وخاصة الأطفال الذين يعانون من الأمراض المناعيه وبالتالي يعتبر جهاز المناعة لديهم ضعيف وأكثر عرضه للإصابة بالفيروسات.
سوف يتم منع الأطفال التي قام بزراعة الأعضاء من القدوم إلى المدارس للمحافظة على صحة الجهاز المناعي وأصابته بالضعف العام وكذلك تشمل الأطفال الذين لديهم أمراض مزمنة سوف يتم استمرار التعليم عن بعد.
عوده الدراسة بالمملكة
شددت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية على أولياء الأمور توفير أدوات التعقيم والمطهرات وشراء الكتب والأدوات المدرسية المطلوبة حتى لا يحتاج الطالب إلى الاستعانة بأدوات من زميلة.
جدول اختبارات الفصول الدراسية في المملكة
بداية الفصل الدراسي الأول
الفصل الأول
الأحد
21 محرم 1443 هـ
29 أغسطس 2021
بداية إجازة اليوم الوطني
الفصل الأول
الأربعاء
15 صفر 1443 هـ
22 سبتمبر 2021
نهاية إجازة اليوم الوطني
الفصل الأول
الخميس
16 سفر 1443 هـ
23 سبتمبر 2021
بداية إجازة نهاية أسبوع مطولة
الفصل الأول
الأحد
11 ربيع الأول 1443 هـ
17 أكتوبر 2021
نهاية إجازة نهاية أسبوع مطولة
الفصل الأول
الاثنين
12 ربيع الأول 1443 هـ
18 أكتوبر 2021
إجازة نهاية أسبوع مطولة
الفصل الأول
الخميس
29 ربيع الأول 1443 هـ
4 نوفمبر 2021
بداية إجازة الفصل الأول
الفصل الأول
الخميس
20 ربيع الثاني 1443هـ
25 نوفمبر 2021
بداية الفصل الثاني
الفصل الثاني
الأحد
1 جمادي الأول 1443هـ
5 ديسمبر 2021
إجازة نهاية أسبوع مطولة
الفصل الثاني
الأحد
15 جمادي الأول 1443هـ
19 ديسمبر 2021
بداية إجازة منصف الفصل الثاني
الفصل الثاني
الخميس
3 جمادي الأخرى 1443 هـ
6 يناير 2022
نهاية إجازة منصف الفصل الثاني
الفصل الثاني
الأحد
13 جمادي الأخرى 1443هـ
16 يناير 2022
بداية إجازة نهاية أسبوع مطولة
الفصل الثاني
الأربعاء
1 رجب 1443هـ
2 فبراير 2022
نهاية إجازة نهاية أسبوع مطولة
الفصل الثاني
الخميس
2 رجب 1443هـ
3 فبراير 2022
بداية إجازة نهاية أسبوع مطولة
الفصل الثاني
الأربعاء
22 رجب 1443هـ
23 فبراير 2022
نهاية إجازة نهاية أسبوع مطولة
الفصل الثاني
الخميس
23 رجب 1443هـ
24 فبراير 2022
بداية إجازة الفصل الثاني
الفصل الثاني
الخميس
7 شعبان 1443هـ
10 مارس 2022
بداية الفصل الثالث
الفصل الثالث
الأحد
17 شعبان 1443هـ
20 مارس 2022
بداية إجازة عيد الفطر
الفصل الثالث
الاثنين
24 رمضان 1443هـ
25 إبريل 2022
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
الفصل الثالث
الأحد
7 شوال 1443هـ
8 مايو 2022
بداية إجازة نهاية أسبوع مطولة
الفصل الثالث
الأربعاء
24 شوال 1443هـ
25 مايو 2022
نهاية إجازة نهاية أسبوع مطولة
الفصل الثالث
الخميس
25 شوال 1443هـ
26 مايو 2022
بداية إجازة نهاية أسبوع مطولة
الفصل الثالث
الأربعاء
16 ذو القعدة 1443هـ
15 يونيو 2022
نهاية إجازة نهاية أسبوع مطولة
الفصل الثالث
الخميس
17 ذو القعدة 1443هـ
16 يونيو 2022
بداية إجازة آخر العام
عطلة نهاية العام
الخميس
1 ذو الحجة 1443هـ
30 يونيو 2022
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