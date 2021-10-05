نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عوده الطلاب رياض الأطفال الابتدائي للمدارس بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عوده الطلاب رياض الأطفال والابتدائي للمدارس السعودية ، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية عن الموعد المحدد لعوده الطلاب في رياض الأطفال والمراحل الدراسية حتى يتمكن أولياء الأمور والطلاب من معرفة موعد عوده الطلاب للمدارس لكي يتمكنوا من الاستعداد لها من خلال شراء الزي الرسمي للمدرسة والأدوات اللازمة، بالإضافة إلى دفع المصروفات وكذلك يتم تجهيز كافة معدات الوقاية مثل الكمامة والمطهرات والمعقمات، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة موعد عودة الطلاب رياض الأطفال والابتدائي لمدارس بالمملكة السعودية.

موعد الدراسة بالمدارس الابتدائي

أكدت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية أن موعد عودة الطلاب الصفوف الابتدائية لرياض الأطفال سوف يكون يوم 30 أكتوبر المقبل، وذلك من خلال التعاون مع هيئة الصحة العامة بعد فحص جميع المدارس بس والتأكد أنها سوف تكون أمنه على جميع الطلاب ولكن ينبغي على أولياء الأمور أن يقوموا لتعليم أبنائهم كيفية الحفاظ على أنفسهم من الإصابة بالعدوى أثناء التواجد في اليوم الدراسي على مدار اليوم.

وبالتالي شددت الوزارة أن يوجد بعض الطلاب لن يتم السماح لهم بالذهاب إلى مدارس رياض الأطفال والابتدائية في حالة أن هذا الأمر يتسبب فى التأثير على حالتهم الصحية وخاصة الأطفال الذين يعانون من الأمراض المناعيه وبالتالي يعتبر جهاز المناعة لديهم ضعيف وأكثر عرضه للإصابة بالفيروسات.

سوف يتم منع الأطفال التي قام بزراعة الأعضاء من القدوم إلى المدارس للمحافظة على صحة الجهاز المناعي وأصابته بالضعف العام وكذلك تشمل الأطفال الذين لديهم أمراض مزمنة سوف يتم استمرار التعليم عن بعد.

عوده الدراسة بالمملكة

شددت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية على أولياء الأمور توفير أدوات التعقيم والمطهرات وشراء الكتب والأدوات المدرسية المطلوبة حتى لا يحتاج الطالب إلى الاستعانة بأدوات من زميلة.

جدول اختبارات الفصول الدراسية في المملكة

بداية الفصل الدراسي الأول

الفصل الأول

الأحد

21 محرم 1443 هـ

29 أغسطس 2021

بداية إجازة اليوم الوطني

الفصل الأول

الأربعاء

15 صفر 1443 هـ

22 سبتمبر 2021

نهاية إجازة اليوم الوطني

الفصل الأول

الخميس

16 سفر 1443 هـ

23 سبتمبر 2021

بداية إجازة نهاية أسبوع مطولة

الفصل الأول

الأحد

11 ربيع الأول 1443 هـ

17 أكتوبر 2021

نهاية إجازة نهاية أسبوع مطولة

الفصل الأول

الاثنين

12 ربيع الأول 1443 هـ

18 أكتوبر 2021

إجازة نهاية أسبوع مطولة

الفصل الأول

الخميس

29 ربيع الأول 1443 هـ

4 نوفمبر 2021

بداية إجازة الفصل الأول

الفصل الأول

الخميس

20 ربيع الثاني 1443هـ

25 نوفمبر 2021

بداية الفصل الثاني

الفصل الثاني

الأحد

1 جمادي الأول 1443هـ

5 ديسمبر 2021

إجازة نهاية أسبوع مطولة

الفصل الثاني

الأحد

15 جمادي الأول 1443هـ

19 ديسمبر 2021

بداية إجازة منصف الفصل الثاني

الفصل الثاني

الخميس

3 جمادي الأخرى 1443 هـ

6 يناير 2022

نهاية إجازة منصف الفصل الثاني

الفصل الثاني

الأحد

13 جمادي الأخرى 1443هـ

16 يناير 2022

بداية إجازة نهاية أسبوع مطولة

الفصل الثاني

الأربعاء

1 رجب 1443هـ

2 فبراير 2022

نهاية إجازة نهاية أسبوع مطولة

الفصل الثاني

الخميس

2 رجب 1443هـ

3 فبراير 2022

بداية إجازة نهاية أسبوع مطولة

الفصل الثاني

الأربعاء

22 رجب 1443هـ

23 فبراير 2022

نهاية إجازة نهاية أسبوع مطولة

الفصل الثاني

الخميس

23 رجب 1443هـ

24 فبراير 2022

بداية إجازة الفصل الثاني

الفصل الثاني

الخميس

7 شعبان 1443هـ

10 مارس 2022

بداية الفصل الثالث

الفصل الثالث

الأحد

17 شعبان 1443هـ

20 مارس 2022

بداية إجازة عيد الفطر

الفصل الثالث

الاثنين

24 رمضان 1443هـ

25 إبريل 2022

بداية الدراسة بعد عيد الفطر

الفصل الثالث

الأحد

7 شوال 1443هـ

8 مايو 2022

بداية إجازة نهاية أسبوع مطولة

الفصل الثالث

الأربعاء

24 شوال 1443هـ

25 مايو 2022

نهاية إجازة نهاية أسبوع مطولة

الفصل الثالث

الخميس

25 شوال 1443هـ

26 مايو 2022

بداية إجازة نهاية أسبوع مطولة

الفصل الثالث

الأربعاء

16 ذو القعدة 1443هـ

15 يونيو 2022

نهاية إجازة نهاية أسبوع مطولة

الفصل الثالث

الخميس

17 ذو القعدة 1443هـ

16 يونيو 2022

بداية إجازة آخر العام

عطلة نهاية العام

الخميس

1 ذو الحجة 1443هـ

30 يونيو 2022