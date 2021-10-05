تمويلك بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبمبالغ مالية كبيرة

تمويلك بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب، أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الحصول على تمويل نقدى بسيولة نقدية فورية وسريعة ، بأقل راتب شهري وأسهل الشروط والمتطلبات ، وقد وفرت شركة البيت الأهلي للتمويل عروض تمويلية متميزة لقطاع الأفراد في المملكة ، حيث تقدم الشركة من خلال تلك العروض مبالغ تمويلية كبيرة ، تساهم بشكل كبير في تلبية جميع المتطلبات والاحتياجات المالية للعملاء من المواطنين السعوديين ومن جميع الجنسيات في المملكة العربية السعودية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي الشروط التي حددتها الشركة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لديها.

تمويلك بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل

قرض فورى بدون ضمانات ولا كفيل ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل ، أحد أنواع القروض الميسرة المتاحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بتسهيلات عديدة في السداد وبمبالغ تمويلية كبيرة ، كما يمكن لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص الاستفادة من هذا التمويل بأقل راتب شهري ، ومن خلال موقع ثقفني يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ في هذا المقال علي أهم المزايا التي توفرها الشركة للعملاء ، عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لديها.

عرض تمويلي قامت شركة البيت الأهلي للتمويل بتصميمه ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة. من خلال هذا التمويل يمكن أن يحصل العميل علي مبالغ مالية تبدأ من 3000 ريال سعودي ، ويمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي. توفر الشركة للعملاء إمكانية الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. موظفي القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة بالمملكة العربية السعودية ، يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل ، بأقل دخل شهري وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب. يتميز قرض شركة البيت الأهلي للتمويل بهامش ربح تنافسي. توفر الشركة للعملاء خيارات عديدة لتقسيط مبلغ التمويل ، وذلك بمدة سداد يمكن أن تصل حتي 60 شهر. تمويل شركة البيت الأهلي يتميز بسهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ . تتيح شركة البيت الأهلي للتمويل الإمكانية للعملاء للسداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.

الشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي

يشترط ألا يقل عمر الشخص المتقدم بالطلب عن 18 سنة ، ولا يزيد عن 60 سنة ، وذلك للاستفادة من قرض شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

المواطن المتقاعد بالمملكة يمكنه أيضاً الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي الشركة، وذلك بشرط ألا يزيد عمره عن 65 سنة.

الراتب الشهري للمواطن السعودي المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي ، للاستفادة من هذا العرض التمويلي المتميز.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين غير السعوديين ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 5000 ريال سعودي.

موظفي القطاعات الحكومية وشبه الحكومية يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك لإتمام إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يشترط ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 12 شهر ، للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

الأوراق والمستندات العامة اللازمة للاستفادة من تمويل شركة البيت الأهلي