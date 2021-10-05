وزارة الموارد البشرية توضح حقيقة توقف دعم المساعدة المقطوعة بالسعودية

تلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الساعات الأخيرة عدد من الرسائل والأستفسارات التي تشير لتوقف دعم المساعدة المقطوعة وعدم صرف الدفعات لمستحقيها، لتؤكد الوزارة عدم صحة تلك الأخبار، وأضافت الوزارة ضرورة عدم الاندراج وراء مثل تلك الأخبار واللجوء لموقع وزارة الموارد البشرية لتأكد من الاخبار وصحتها، وأكدت على ضرورة عدم نشر الاخبار إلا بعد التأكد من صحتها من مصدرها الرئيسي، وسوف نوضح لكم الأن كل ما هو متعلق بدعم المساعدة المقطوعة وموعد صرف الدفعة الجديدة وشروط الحصول عليها وغيرها من التساؤلات التي تدور فى أذهان المستفيدين.

موعد صرف دعم المساعدة المقطوعة 2021

أوضحت وزارة الموارد البشرية ان صرف الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة غير مرتبط بموعد ثابت، بل تتعلق بالوضع الاقتصادي للمملكة، فمعى انتشار فيروس كورونا مؤخراً قد تأثر الاقتصاد والفائد المادي بالسعودية، مما أدى لتأخير صرف الدفعة الجديدة لمستحقيها، مشيراً غلى أن صرف المساعدة المقطوعة يكون مرة واحدة فقط خلال العام، وتتعلق المبالغ المقدمة لمستحقيها بعدد أفراد الأسرة واحتياجتها الاساسية، فهي تتراوح ما بين 3000 ريال حتى 15 ألف ريال سعودي، وأكدت الوزارة ضرورة تحديث بيانات المستفيدين بشكل دائم ومستمر لحين إعلان موعد صرف الدفعة الجديدة.

شروط صرف دعم المساعدة المقطوعة للمستفيدين

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عام.

مقيم فى الأراضي السعودية.

لا يزيد دخله الشهري عن 2000 ريال سعودي.

لم يغادر السعودية ثلاثة أشهر متتالية.

تصرف المساعدة المقطوعة لأسر السجناء.

المساعدة المقطوعة مقدمة لسيدة الأرملة والمطلقة.

أصحاب الاعاقة الجزئية أو الكلية من مستحقي دعم المساعدة المقطوعة.

دعم المساعدة المقطوعة مقدم للأسر الفقيرة.

الأسرة التي فقدت عائلها تحصل على مقطوعة الضمان الاجتماعي.

تتراوح مبالغ المساعدة المقطوعة المقدمة للمستفيدين ما بين 3000 ريال حتى 15 ألف ريال سعودي يتم تحديد المبلغ المقدم لكل أسرة بناء على عدد أفراد الأسرة واحتياجتها الأساسية ودخلها الشهري، وفى انتظار إعلان وزارة الموارد البشرية فى القريب العاجل عن موعد صرف الدفعة الجديدة من مقطوعة الضمان الاجتماعي.

وبذلك نكون قدمنا لكم توضيح عن تأخير صرف دفعة الضمان الاجتماعي الجديدة، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم.