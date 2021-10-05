نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أرامكوا” دَحين توقعات اسعار البنزين في السعودية شهر اكتوبر 1443 في المقال التالي

بعد اعلان اسعار البنزين في شهر سبتمبر الموافق الشهر التاسع من التاريخ الميلادي , قررت شركة ارامكوا بالمملكة العربيه السعودية تخفيض اسعار البنزين والسولار والنفط بأنواعة وذلك في شهر اكتوبر , وقد صرحت شركة ارامكوا السعودية علي تطوير تقنيات وسائل النقل وذلك نظرا لان معظم السيارات الحديثة تعمل بمحرك احتراق داخلي في السيارة لذلك قررت شركة ارامكوا بتطوير المحركات الداخلية للسيارات والحد من الانبعاثات الكربونية حفاظا علي البيئة وعلي الهواء وكذلك للحد من استهلاك البنزين

شركة ارامكوا السعودية Aramco.com

شركة ارامكوا السعودية هي شركة سعودية واسمها الرسمي ” ارامكوا العربية السعودية ” وتقع في مدينة ظهران بالمملكة السعودية , تأسست عام 1933 وتولي امين نصار منصب الرئيس التنفيذي للشركة عام 2015 , تتخص الشركة في مجال النفط والجاز والسولار والى غير ذلك فقد حققت نجاحات باهره في مجال وقود السيارات ولم تكتفي ببيعة وشرائه فقط بل تنقب عليه وتستخرجه وتقوم بتصنيعة بمعدات مصانع الشركة , تعد ارامكوا السعودية اشهر الشركات علي مستوي العودية ومصنفة من ضمن اكبر شركات النفط في العالم خصوصا بعد اتحادها مع شركة توتل حيث اصبحوا من ضمن اكبر 6 شركات نفط علي المستوي العالمي .

الأن اسعار البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر اكتوبر 2020

وقد وافقت اسعار بنزين شهر سبتمبر العام الماضي اختلاف غير كبير بين اسعارها في شهر اكتوبر من نفس العام فقد كانت الاسعار في سبتمبر كما يلي :-

بنزين 91 1.47 ريال سعودي لكل لتر بنزين 95 1.63 ريال سعودي لكل لتر