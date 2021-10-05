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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أرامكوا” دَحين توقعات اسعار البنزين في السعودية شهر اكتوبر 1443 في المقال التالي
بعد اعلان اسعار البنزين في شهر سبتمبر الموافق الشهر التاسع من التاريخ الميلادي , قررت شركة ارامكوا بالمملكة العربيه السعودية تخفيض اسعار البنزين والسولار والنفط بأنواعة وذلك في شهر اكتوبر , وقد صرحت شركة ارامكوا السعودية علي تطوير تقنيات وسائل النقل وذلك نظرا لان معظم السيارات الحديثة تعمل بمحرك احتراق داخلي في السيارة لذلك قررت شركة ارامكوا بتطوير المحركات الداخلية للسيارات والحد من الانبعاثات الكربونية حفاظا علي البيئة وعلي الهواء وكذلك للحد من استهلاك البنزين
شركة ارامكوا السعودية Aramco.com
شركة ارامكوا السعودية هي شركة سعودية واسمها الرسمي ” ارامكوا العربية السعودية ” وتقع في مدينة ظهران بالمملكة السعودية , تأسست عام 1933 وتولي امين نصار منصب الرئيس التنفيذي للشركة عام 2015 , تتخص الشركة في مجال النفط والجاز والسولار والى غير ذلك فقد حققت نجاحات باهره في مجال وقود السيارات ولم تكتفي ببيعة وشرائه فقط بل تنقب عليه وتستخرجه وتقوم بتصنيعة بمعدات مصانع الشركة , تعد ارامكوا السعودية اشهر الشركات علي مستوي العودية ومصنفة من ضمن اكبر شركات النفط في العالم خصوصا بعد اتحادها مع شركة توتل حيث اصبحوا من ضمن اكبر 6 شركات نفط علي المستوي العالمي .
الأن اسعار البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر اكتوبر 2020
وقد وافقت اسعار بنزين شهر سبتمبر العام الماضي اختلاف غير كبير بين اسعارها في شهر اكتوبر من نفس العام فقد كانت الاسعار في سبتمبر كما يلي :-
|بنزين 91
|1.47 ريال سعودي لكل لتر
|بنزين 95
|1.63 ريال سعودي لكل لتر
ووافقت اسعار شهر اكتوبر لنفس العام 2020 وجاءت كما يلي
|بنزين 91
|1.44 ريال سعودي لكل لتر
|بنزين 95
|1.59 ريال سعودي لكل لتر
اسعار النفط في السعودية شهرسبتمبر 1443
بعد استعراض اسعار بنزين السعودية لشهر سبتمبر واكتوبر لعام 2020 وقد واجهنا تغيرات طفيفة نعرض لكم اسعار النفط بكل مشتقاتة لشهر سبتمبر 2021 وتأتي كما يلي :-
|وقد كان سعر بنزين 91
|2.18 ريال لكل واحد لتر
|وكذلك بنزين 95
|2.33 ريال لكل واحد لتر
|و وقود ديزل
|0.52 ريال لكل واحد لتر
|وايضا الكيروسين
|0.70 ريال لكل واحد لتر
|بالاضافة لغاز البترول المسال
|0.75 ريال لكل واحد لتر
الأن توقعات اسعار البنزين في السعوديه لشهر اكتوبر 2021
بعد ملاحظة اختلاف الاسعار بين شهر سبتمبر واكتوبر عام 1442 وما تم عرضه في عامنا الحالي 1443 نتوقع بقدوم اسعار البنزين لشهر اكتوبر عام 2021 منخفضة بصورة طفيفة وذلك نظرا لاعلان شركة ارامكوا اخبارا سارة وسوف نتابع معكم كل جديد وسوف يتم اعلان الاسعار الجديدة فور ظهورها
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “أرامكوا” دَحين توقعات اسعار البنزين في السعودية شهر اكتوبر 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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