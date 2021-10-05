5 أيام متبقية.. الآن تعرف على موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 47 وطريقة الاستعلام

ينشر لكم الذهب نيوز، موعد إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 47، حيث يترقب الآلاف من المواطنين والأسر الموعد الرسمي لصرف الدعم النقدي لحساب المواطن وايداعه في حسابات المواطنين، وذلك مع اقتراب موعد الصرف حيث أعلن حساب المواطن الرسمي على موقع تويتر في تغريدة نشرها، بأنه لم يتبقى سوى 5 أيام تفصلنا على إيداع دعم حساب المواطن الدفعة السابعة والأربعون، مؤكدا على أن صرف الدعم عن شهر أكتوبر سيكون للمواطنين الذين استكملوا جميع شروط الأهلية والاستحقاق، وفي سطور هذا المقال نتابع معكم خطوات الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية.

موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 47

زادت نسبة البحث من قبل الكثير من المواطنين عن موعد إيداع حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر 47، وبحسب ما أكده حساب المواطن فإن موعد صرف الدعم وإيداعه يكون في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد القادم الموافق 10 أكتوبر 2021، ويتم الصرف في الغالب يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومن الممكن أن يكون الصرف قبل بيوم أو بعد يوم من التاريخ المحدد في حالة صادف يوم الصرف إجازة أو عطلة رسمية في البلاد، ويعد حساب المواطن من ضمن البرامج المهم الداعمة لفئة كبيرة من المواطنين المقيمين في المملكة، حيث تحرص الحكومة على دعم أصحاب الدخل المحدود والأسر الفقيرة.

شروط الأهلية والاستحقاق

نشر حساب المواطن كافة شروط الاهلية والاستحاق للمواطنين المستفيدين من حساب المواطن، وسنذكرها لكم بشكل مفصل كما يلي.

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ولا ينطلق هذا على ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. من الضروري أن يقيم المستفيد بشكل دائم في السعودية. يمنع أن يكون المستفيد موجودا في السجن أو دور الإيواء الحكومية. يحب أن كون البيانات المقدمة متوافقة ومطابقة مع بيانات جهات الاختصاص.

رابط الاستعلام حساب المواطن برقم الهوية