شروط عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات وحاسبة تمويل السيارات

شروط عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات متعددة وقد تم توفيرها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، والتي اعتادت على تقديم تمويل السيارات لفئات عديدة سواء سيارات جديدة أو مستعملة، فمن يبحث عن تقسيط سيارات مستعملة بدون مقدم يمكنه التعرف على الشروط التي تم توفيرها من خلال عبد اللطيف جميل للتمويل، ولهذا سنتعرف على آلية شراء سيارة من عبد اللطيف جميل بالتفصيل.

شروط عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات

عروض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة والجديدة متعددة وقد تم تقديمها من أجل تلبية احتياجات المواطنين، والمتوافقة معهم جميع الشروط والتي تتمثل في التالي:

ينبغي ألا يقل العمر عن ثمانية عشر عام عند تقديم الطلب، وإن كان السن أقل من ذلك فلا بد أن يكون مع المتقدم وصي أو ضامن من أجل الإقرار على صحة البيانات والكفالة.

أن يكون المتقدم من الأشخاص القادرين على تمثيل أنفسهم، وذلك وفق ما يؤول إليه القانون في المملكة.

ضرورة أن يكون لدى العميل بطاقة هوية وطنية سارية المدة.

تقديم طلب التمويل وخصوصًا تمويل السيارات إلكترونيًا.

حاسبة تمويل وتقسيط السيارات

من خلال موقع عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات يمكن استخدام حاسبة التمويل لحساب قيمة التمويل، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع عبداللطيف جميل.

الدخول إلى حاسبة التمويل واختيار ماركة السيارات.

من بين التفاصيل المطلوبة سنة الصنع وفئة السيارة واللون.

يليها اختيار السيارة ثم خيارات التمويل.

ويتعين في ذلك البند إدخال قيمة الدخل الشهري الصافي وقيمة الدفعات التي سيتم سدادها وقيمة الدفعة الأولى.

إدخال تفاصيل نوع العقد وطريقة سداد قيمة الضريبة المضافة.

مدة سداد قيمة التمويل أيضًا وعقب ذلك يتم النقر على خيار حساب التمويل.

عروض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة

أعلن عبداللطيف جميع عن تقديم مجموعة من عروض السيارات الغير مستعملة في المملكة للمواطنين، بدون الحاجة إلى كفيل، كما يحصل العملاء على تأمين شامل، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على التمويل بدون الحاجة إلى تقديم دفعة أولى أو مقدم، مع امتيازات عديدة من بينها الحصول على ضمان ساري لمدة ثلاث سنوات بعد تطبيق الشروط والأحكام.