طريقة استخراج شهادة وفاة مقيم 1443

يبحث عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة استخراج شهادة وفاة مقيم ويمكن للجميع القيام بذلك. واستخراج شهادة وفاة من خلال وزارة الداخلية السعودية بشكل إلكتروني من خلال شبكة الانترنت وفي هذا المقال من خلال موقع ثقفني نشرح لكم كافة الخطوات لكي تستطيع استخراج شهادة وفاة بخطوات سهلة وسريعة.

طريقة استخراج شهادة وفاة مقيم

وفرت وزارة الداخلية السعودية لجميع المواطنين إمكانية استخراج شهادة وفاة بشكل الإلكتروني وحجز موعد للحصول عليها وذلك لكي توفر عليك الوقت والجهد وعدم الذهاب الى المؤسسات الحكومية والقيام بهذه الخدمات من المنزل بكل سهولة من خلال جوالك. ويمكنك اتباع الخطوات التالية لمعرفة خطوات استخراج شهادة وفاة الكترونيا.

الطريقة الاولي من خلال منصة أبشر الإلكترونية:

قم بالتوجه إلي منصة أبشر الإلكترونية من خلال متصفح الويب.

من خلال متصفح الويب. قم بتسجيل الدخول إلي حسابك الشخصي من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد تسجيل الدخول إلى حسابك توجه إلى خيار الخدمات الالكترونية وبعدها قم بالدخول إلي النماذج الالكترونية.

سوف تظهر لك العديد من الخيارات قم باختيار خيار النماذج الالكترونية وقم بالدخول إليه.

بعد ذلك قم بالدخول إلي خيار تسجيل واقعة وفاة.

سوف يتم توجيهك إلى صفحة تحتوي على العديد من الخانات الفارغة قم بكتابة البيانات المطلوبة منك مثل اسم المتوفي ورقم الهوية.

بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات المطلوبة قم بالضغط على حجز موعد مع الأحوال المدنية.

ثم تقوم بتجهيز كافة الأوراق المطلوبة والذهاب في الوقت المحدد للمقابلة وسوف يتم استخراج شهادة الوفاة.

استخراج شهادة وفاة إلكترونياً

يمكنك بكل سهولة استخراج شهادة وفاة إلكترونياً من خلال حجز موعد من خلال منصة أبشر الالكترونية ويمكنك أيضا أتباع الخطوات التي سوف نشرحها لكم الان لمعرفة طريقة استخراج شهادة وفاة من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية 1443.

الطريقة الثانية من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية: