سيارة للعاطلين عن العمل وبدون راتب في 5 خطوات بمبلغ 150.000 ريال

تمويل سيارة للعاطلين عن العمل التمويل التأجيري للسيارات للأفراد داخل المملكة العربية هو ما يبحث عنه المواطنين والوافدين أيضاً، ويعتبر هذا التمويل هو الحصول على مبلغ مالي يقوم بتوفير احتياجات الفرد، وتمويل سيارة وشراء ما يحتاج إليه بأقل الأقساط، والتي تمتد إلى فترة طويلة أو قصيرة، وفق ما يتم في العقد المتفق عليه بين العميل والبنك أو الشركة التمويلية، والموثقة بمزاولة هذا التمويل، ولذلك فأن التمويل ينقسم إلى تمويل شخصي، أو تمويل سيارة، أو تمويل عقاري، أو أي من أحد التمويلات الأخرى المتاح في البرنامج التمويلي حينها، ويحصل على التمويل بإجراءات بسيطة وغير معقدة، وفق المعلن عنها من قبل البنك أو الشركة.

تمويل سيارة للعاطلين عن العمل

يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل سيارة للعاطلين عن العمل من خلال تمويل العمل الحر لقرض نفاذ، والذي من خلاله ستتمكن من الحصول على أفضل العروض التمويلية للمواطنين، قرض للشباب بقسط 300 ريال وبمبلغ 60 ألف، والحصول على سيارة للعمل عليها وطريقة سهلة وسريعة لكي تحصل على دخل شهري يساهم في المعيشة، وزيادة الربح والعمل للتقدم الاقتصادي، والتمويل للعاطلين عن العمل وبدون راتب، أو الموظفين براتب أقل من 14 ألف ريال.

شروط الحصول على تمويل العمل الحر

يجب أن يكون المتقدم لا يقل عن 20عاما، ولا يزيد عن 60 عاما.

على المتقدم لطلب تمويل السيارة أن لا يكون مدين لبنك التنمية الاجتماعية بأي من القروض الأخرى.

ولا يزيد الدخل الشهري عن 14 ألف ريال.

ويجب تقديم ضامن لكي يحصل على التمويل.

وذو ائتمان جيد، ويتم اختبار فحص له.

وأقصى مدة للتمويل 60 شهراً.

تقديم رخصة قيادة سارية المفعول.

لا يوجد مخالفات مرورية.

اختيار المركبة التابعة لأحد الوكلاء المعتمدين.

5 خطوات واحصل على تمويل السيارة

الخطوة الأولى أن يتم الدخول عبر رابط طلب قرض نفاذ للعمل الحر، ويتم التقديم على طلب التمويل عبر بوابة النفاذ الموحد، وفي الخطوة الثانية يتم التحقق من الأهلية وهل يستحق المتقدم لطلب التمويل أم لا، قرض للنساء بدون فوائد و0% رسوم، الخطوة الثالثة تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة واستكمالها، في الخطوة الرابعة يتم إرسال المستندات عبر البريد الإلكتروني أو الموقع لبنك التنمية الاجتماعية، وأخيراً الخطوة الخامسة وعند الموافقة يقم البنك بصرف المبلغ التمويلي إلى العميل أو الوكيل للسيارة، كما يجب أن تعلم أن المبلغ التمويلي لا يزيد عن 150 ألف ريال برسوم إدارية 4 ألاف ريال ويتم إضافتها إلى المبلغ التمويلي.