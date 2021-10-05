شروط تجاوز الأهلية في حساب المواطن لضمان أستمرار صدور الدفعات

حساب المواطن برنامج الدعم الحكومي الأكثر عملا على الإطلاق، والذي يقدم الدعم المالي الشهري لآلاف الأسر التي اشتركت بالبرنامج.حيث تم دفع 103 مليار ريال سعودي، منذ بداية انطلاق البرنامج حتى الدفعة السادسة والأربعون الخاصة بشهر سبتمبر.بالإضافة إلى دفع مبالغ بأثر رجعي للمشتركين بالبرنامج وقد بلغت 854 مليون ريال سعودي.وبعد غلق البرنامج أمام المشتركين الجدد، حاول الكثيرون الوصول من أجل الاشتراك والحصول على الدفعات . لكن التسجيل الآن متاح فقط لإضافة تابعين للمشترك ، بحسب بعض الشروط الخاصة بالبرنامج. ولن يتم إدخال مشتركين جدد الآن. وبالطبع يطلب البرنامج من المشتركين التحديث الدوري للمعلومات المطلوب من المستفيدين، والذي بدونه من الممكن أن يتم تجميد حساب المشترك . عقب مرور تسعون يوما على عدم التحديث.

شروط تجاوز الأهلية بحساب المواطن

لابد من تجاوز الأهلية لضمان استمرار الحصول على دفعات حساب المواطن أولا بأول. ولتجاوز نتائج الأهلية والحصول على القبول بها، لابد من توافر ثلاث شروط أساسية للقبول فيها وهي كالتالي:

شروط الجنسية : يجب أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، ويستثني من ذلك حاملي بطاقة التنقل. وزوجة المواطنة وأبنائها. وزوجة المواطن أيضا.

: يجب أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، ويستثني من ذلك حاملي بطاقة التنقل. وزوجة المواطنة وأبنائها. وزوجة المواطن أيضا. معيار الإقامة : أن يكون المستفيد الرئيسي مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.وذلك أثناء فترة الاستفادة بالبرنامج.وأن لا يقيم إقامة دائمة في أي مركز من المراكز الإيوائية أو في السجون.

: أن يكون المستفيد الرئيسي مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.وذلك أثناء فترة الاستفادة بالبرنامج.وأن لا يقيم إقامة دائمة في أي مركز من المراكز الإيوائية أو في السجون. توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة : يجب أن تطابق البيانات الخاصة بالمستفيد بالكامل مع الجهات ذات العلاقة بها.

عرضنا الآن كافة الشروط الخاصة بتجاوز الأهلية، للحصول على القبول بها وضمان استمرار صرف دفعات حساب المواطن.وينتظر الآلاف من مشتركي البرنامج الآن صدور الدفعة السابعة والأربعون. وهي دفعة شهر أكتوبر 2021 ، والتي من المفترض أن تصدر في حسابات المستفيدين يوم الأحد العاشر من أكتوبر 2021 . ويقوم البرنامج من خلال صفحة تويتر الرسمية الخاصة به ، بعرض كل ما هو جديد عن حساب المواطن . وآخر أخباره ونتائج الأهلية وموعد صدور الدفعات الجديدة. أيضا قيم الدفعات التي صدرت بالفعل للمواطنين. وتلقى كافة الشكاوى الخاصة بالمشتركين إلكترونيا دون عناء لحل كافة المشكلات.