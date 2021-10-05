نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البوابة الخارجية للتطعيمات موقع تسجيل اللقاحات من خارج المملكة eservices.moh في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع البوابة الخارجية للتطعيمات أحد حدمات وزارة الصحة السعودية من أجل تسجيل أو التقديم على اعتماد لقاح كورونا من خارج المملكة، وهي خدمة إلكترونية توفر إمكانية التسجيل لجرعات اللقاح التي تم الحصول عليها من خارج السعودية، في الأنظمة الإلكترونية التابعة إلى وزارة الصحة ومن ثم عكسها في تطبيق توكلنا للتحقق من الحالة الصحية للمواطن والمقيم والزائر، تماشياً من الإجراءات الاحترازية وعوامل السلامة والأمان التي وضعتها السلطات المختصة، وكي يتم تفعيلها على الوجه الأمثل بعد اتخاذ خطوات نحو التدرج في عودة الكثير من الأنشطة لسابق عهدها، وعلى رأسها فتح العمرة للمعتمرين من الخارج.

البوابة الخارجية للتطعيمات وزارة الصحة السعودية

قامت وزارة الصحة السعودية بتقديم هدمة إلكترونية للمواطنين والقادمين للعمل او الزيارة أو السياحة سواء كانوا مقيمين أو زائرين، منها يمكن تسجيل جرعات مطعوم كرونا التي تحصلوا عليها في خارج المملكة، وبالتالي يتم إدراج تلك البيانات في تطبيق توكلنا، والذب أصبح استخدامه من الشروط الأساسية للتنقل والدخول إلى المقرات الحكومية، وزيارة الأماكن المقدسة لأداء مناسج الحج والعمرة، وحتى يسهل على هؤلاء الأفراد التنقل دون أي مشاكل وإتمام خدماتهم على الوجه الأمثل مع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية المعمول بها في الأوقات الحالية، للمحافظة على ما حققته المملكة من مكاسب في ظل المكافحة المستمرة لمعدلات انتشار أو انتقال فيروس كورنا بين المواطنين والمقيمين.

تعليمات تسجيل لقاح كورونا من خارج المملكة

أكدت اللجنة الطبية المختصة على حقها نحو قبول أو رفض طلب التسجيل أو فرض أي اشتراطات إضافية، وفيما يتعلق بتعليمات تسجيل لقاح كورونا من خارج المملكة على موقع البوابة الخارجية للتطعيمات والتي من الضروري الموافقة عليها للإنتقال إلى خدمة التقديم على الاعتماد للمطعوم فهي تشمل:

التأكد من صحة المعلومات التي يتم تسجيلها على الموقع لعدم رفض الطلب.

يجب توفر هوية مقيم أو هوية وطمية لقبول الطلب وتسجيله.

حجم المستندات المرفوعة لا يتجاوز 1 ميجا وبصيغة pdf.

لا يمكن تقديم طلب جديد ما دام هناك طلب مقدم بالفعل.

قد يستغرق الطلب مدة 5 أيام عمل لتنفيذه والتسجيل.

شددت الوزارة على ضرورة مطابقة الشهادة للشروط التي تم وضعها وتشمل:

أن تكون بيانات المستخدم الشخصية موضحة في الشهادة.

أن تكون الشهادة صادرة بأحد اللغات المعتمدة وهي العربية أو الانجليزية، أو الفرنسية، أو مترجمة بطريقة معتمدة إلى اللغة العربية.

أن تحتوي شهادة اللقاح على اسمه وتاريخ الحصول عليه ورقم للتشغيله.

المستندات المطلوبة لتسجيل اللقاح:

صورة من جواز السفر

صورة من شهادة التطعيم

اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية

قامت الجهات الصحية في المملكة باعتماد اللقاحات التالية داخل السعودية:

فاييزر بيونتك أو بمسمى (Pfizer-BioNTech).

موديرنا (Moderna).

جانسن (Janssen).

أكسفورد استرازينكا (Oxford-Astrazeneca)

اللقاحات المعتمدة لدخول السعودية:

جانسن (Janssen).

فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech).

سينوفارم (Sinopharm).

أكسفورد استرازينكا (Oxford-Astrazeneca)

موديرنا (Moderna).

ساينوفاك (Sinovac)

أوصت اللجنة بضرورة الحصول على جرعة تنشيطية لواحدة من اللقاحات المعتمدة بالمملكة، ويمكن لمن لا يمتلكون هوية مقيم او إقامة سعودية او هوية وطنية ويرغبون في زيارة المملكة التسجيل للقاح الخاص بهم إلكترونياً.

رابط البوابة الخارجية للتطعيمات

التسجيل في رابط بوابة التطعيمات من موقع وزارة الصحة والموافقة على التعليمات والشروط هو بداية الدخول على طلب تسجيل اللقاح وإتمام أحد الشروط الهامة والرئيسية في طلب زيارة المملكة أو الدخول وهو أن يكون القادم محصن ومسجل ذلك على توكلنا.

أعلنت المملكة عن إجراءات جديدة تخص القادمين من الدول المعلق السفر معها، تخص المدرسين وأعضاء هيئة التدريس تم نشرها اليوم 5 أكتوبر 2021، وفي سياق متصل يمكن توثيق اللقاح عبر البوابة الخارجية للقاحات التابعة إلى وزارة الصحة السعودية.

كما يستثني مت الحجر المؤسسي المقيم من أكمل تلقي الجرعات الخاصة باللقاح المعتمد لدى وزارة الصحة السعودية، ويجب تسجيل اللقاح الذي حصل عليه الشخص المقيم في خارج المملكة على البوابة الخارجية للتطعيمات، وذلك ضمن الضوابط التي تشدد عليها الوزارة، حتى يتم الحفاظ على الوضع الصحي وسلامة جميع الأفراد.