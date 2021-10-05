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عمر شويل - جدة تعرف علي طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية ، يمكن للأشخاص التواصل مع شركة الكهرباء والطاقة السعودية هاتفيا والكترونيا ، ويمكن أيضا دفع الفواتير وإصلاح الأعطال ، و دائما تسعي الحكومة السعودية لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وجعلها اكثر تطورا لمواكبة التقدم التكنولوجي ، ويعتبر كيفية التواصل مع الشركة من بين تلك الخدمات لتسهيل المعاناة التي كان يعاني منها المواطن للوصول للمعلومة ، وتعتبر من الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الاشخاص في جميع أنحاء السعودية ، وللشركة السعودية للكهرباء عدة طرق للتواصل مع المواطنين ، وسنتعرف من خلال مقالنا علي طرق التواصل مع الشركة ، ورقم طوارئ الكهرباء بالمملكة ، وكذلك رقم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ، من خلال السطور التالية.

تعرف علي طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية

وفرت شركة الكهرباء طرق التواصل مع جمهور المشتركين ، حيث أعلنت شركة الكهرباء السعودية العديد من طرق التواصل ، وكذلك الأرقام الساخنة ، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي ، للتواصل مع المواطنين بسهولة ، وذلك لاستقبال الشكاوى وحلها بسهولة ، وطرق التواصل مع الجمهور كالاتي :

الاتصال علي الرقم 920001100.

يمكن الحصول علي معلومات الفاتورة من خلال أجهزة الخدمات الذكية من المواقع.

كما يمكن للعميل الاتصال المباشر علي مركز خدمة المشترك عبر رقم الاتصال الموحد 920001100.

عبر شبكة التواصل الاجتماعي من خلال موقع تويتر [email protected]

الاتصال المباشر من خلال خدمة الرسائل القصيرة بالهاتف عبر الرقم الموحد لجميع الشبكات 500120.

رقم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة

أتاحت الشركة السعودية للكهرباء ، رقماً خاص لتلقي عليه مكالمات استعلام المواطنين عن استهلاك الكهرباء ، وتعد هذه الخدمة من أكثر الخدمات المميزة التي تتيحها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، حيث أن المواطن الذي يريد الاستعلام عن فواتير الكهرباء لا يضطر إلي الذهاب إلي هيئة الكهرباء السعودية للاستعلام عن فاتورة الكهرباء بنفسه ، ولكن يمكنه أن يقوم بالاتصال فقط علي رقم استفسار عن فاتورة الكهرباء ، حيث يقوم بالاتصال على رقم 500120 ، من خلال هذا الرقم يمكنك أيضاً إرسال رسالة بها رقم الحساب الخاص بالكهرباء لتتلقي بعدها جميع تفاصيل فاتورة الكهرباء الخاصة بحسابك.

الرقم المجاني الموحد لشركة الكهرباء السعودية

اتاحت شركة الكهرباء طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى استفسارات المواطنين ، ومنها الرقم الموحد لجميع محافظات المملكة العربية السعودية للتواصل مع شركة الكهرباء ، ويمكن للمواطن الاتصال بالشركة السعودية للكهرباء saudi electricity عن طريق الاتصال على رقم شركة الكهرباء 920000222، وتكون شركة الكهرباء على استعداد للتجاوب السريع والسهل مع المواطن السعودي لتلبية احتياجاته ، وتقديم أفضل الخدمات من خلال إصلاح الأعطال وما يتعلق بها من استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

رقم طوارئ شركة الكهرباء بالمملكة

تقدم شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية ، خدمة اتصال مميزة وسهلة بين المواطنين وشركة الكهرباء ، في حالة حدوث أي طارئ يتطلب التواصل مع الشركة ، مثل الأعطال في الشوارع أو في المنازل التي قد تعرض الحياة للخطر ، حيث تستقبل الشركة هذه الشكاوى بخصوص حل المشكلات والاتصالات والشكاوى من خلال هذا الرقم وهو933 .

كيفية التعرف على فاتورة الكهرباء على موقع الشركة

يستطيع المواطن السعودي التواصل مع شركة الكهرباء ، لسداد فاتورته والاطلاع عليها ، ومعرفة كل ما يتعلق بالمعاملات القائمة بينه وبين شركة الكهرباء ، وكذلك معرفة العمل الذي تقوم به الشركة وكل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الشركة للمواطن ، حيث اتاحت الشركة السعودية للكهرباء خدمة زيارة موقع شركة الكهرباء السعودية ، والضغط على عنصر الخدمة للمشتركين ، كما يمكن للمواطنين تنزيل تطبيق الشركة السعودية للكهرباء على الهواتف الذكية من خلال متجر التطبيقات لتسهيل التواصل والمعرفة بأخبار الشركة.