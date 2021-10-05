نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة موسم الرياض 2021 يعلنها تركي آل شيخ ومشاركة ميسي و نيمار في هذا الموسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مفاجأة موسم الرياض 2021 قبل أي شيء فان المملكة العربية السعودية تستعد لانطلاق موسم الرياض لعام 2021 وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري. تحت شعار (تخيل اكثر) وتحت رعاية وتنظيم الهيئة العامة للترفيه. والذي سيشمل العديد من الفعاليات والتجارب التفاعلية في أربعة عشر منطقة مختلفة في العاصمة الرياض. والذي سيجعل من العاصمة وجهة مفضلة وحاضنة بالإضافة إلى مساهمته في تحقيق أهداف وطنية عديدة. ومنها رفع مستوي قطاع الترفية وزيادة حجم صناعته. واستحداث فرص عمل جديدة بالإضافة إلى نمو العائد الاقتصادي وبالطبع استقطاب وجذب الاستثمار الأجنبي.

مفاجأة موسم الرياض 2021

بدأت المفاجأة عندما ظهر في إعلان موسم الرياض لعام 2021. أسطورة كرة القدم ونجم نادي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي. والذي انتشر علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال حساب تركي آل شيخ وهو رئيس هيئة الترفيه وأيضا مالك نادي ألميريا الأسباني لكرة القدم. وأضاف أيضا من خلال حسابة أن مشاركة هذا الثلاثي لن تقتصر علي الإعلان فقط بل انه اكد علي مشاركتهم في مباراة كرة قدم ودية غير مسبوقة. وستكون بين نجوم نادي الهلال ونادي النصر معا ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مفاجأة مميزة وضخمة للجمهور السعودي. فيما يسمي كأس موسم الرياض.

موعد موسم الرياض 2021

أما عن موعد الموسم فقد أضاف أيضا تركي آل شيخ. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن موعد انطلاق الموسم في نسخته الحالية وذلك ليكون في يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري. وقد أكد آل شيخ أن هذا الموسم تنظمه أيادي سعودية وسوف يبهر العالم. حيث أنه يسعى لكي تكون العاصمة الرياض عبارة عن وجهه ترفيهيه سياحية. وتثبت مكانتها كأحدي اهم وافضل الوجهات الترفيهية علي مستوي العالم.

فعاليات الموسم

هنا سنذكر بعض الفعاليات التي ستشهدها أربعة عشر منطقة متفرقة في مدينة الرياض. بمساحة تصل إلى 5,4 مليون متر مربع والتي أعلنت عنها الهيئة العامه للترفيه. فمن المنتظر أن يقدم مزيجا مشوقا من التفرد والعصرية. وسوف يتضمن 7500 فعالية تشمل اكثر من 10 معارض عالمية بالإضافة إلى 350 عرضا مسرحيا من بينهم 18 مسرحية عربية و 6 عالمية. بالإضافة إلى 70 حفلة غنائية عربية و 6 حفلات أخري عالمية. و2 من مباريات كرة القدم العالمية وأيضا حدث عالمي وهو بطولة للمصارعة الحرة. و100 تجربة تفاعلية وعلاوة علي ذلك فسوف يتوفر افضل الخدمات مثل تواجد 70 مقهى بالإضافة إلى 200 مطعم عالمي سوف تتناسب مع أذواق الحضور المتنوعة وكافة الشرائح العمرية أيضا.