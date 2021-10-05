أسعار الأسلحة في معرض الصقور والصيد السعودي واصدارات نادرة من الأسلحة 2021

أسعار الأسلحة في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2021. فقد كشف معرض الصقور في المملكة العربية السعودية عن بعض الأصدارات النادرة للأسلحة وكذلك العيارات الجديدة من الأسلحة صاحبة الشعبية المتسعة من هواة الرماية والصيد. بدأت فعاليات المهرجان منذ يوم الأول من أكتوبر ومستمرة حتي يوم 10 من الشهر الجاري لعرض الأنواع النادرة من الصقور التي تعتبرها المملكة ارث كبير لديها وتشجع الهواة للضور ومتابعة المعرض بكافة فعالياته.

أسعار الأسلحة في معرض الصقور والصيد 2021

بلغ سعر مسدس SKU 11826 من شركة سميث أند ويلسون 920000 ريال سعودي.

وسعر بندقية بالاس ألماني نصف أوتوماتيكي موديل SA15-22 عيار 22 من شركة بالاس 704975 ريال سعودي.

مسدس M&P SHIELD بسعر 1713500 ريال سعودي.

وسعر مسدس MARK IV22\45 12075 ريال سعودي.

أما بندقية صيد موديل SKU 8306 بلون اسود بسعر 57500 ريال سعودي.

وسعر بندقية الصيد موديل SKU 8360 لهواه التخييم البري من شركة روجر للأسلحة بسعر 1380000 ريال سعودي.

المنصة الإلكترونية لمعرض الصقور السعودي

وقد بدأت منصة معرض الصقور الإلكترونية في استقبال طلبات البيع للأسلحة والذخيرة لكي تسهل عمليات البيع وكيفية التسليم. فتوفر تلك المنصة الإلكترونية خدمة لشراء أسلحة الصيد النارية والذخائر. وكذلك التحقق من أهلية المشتري لهذه الأسلحة والذخائر. كما أنها تقدم خدمة إصدار ترخيص اقتناء وحمل السلاح. فيظهر السلاح عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية السعودية في استعلامات الأمن العام. وتوفر خانة الاستعلام عن رخصة السلاح. وتستمر عملية الشراء حتي يوم 15 ديسمبر 2021. ويتمكن الزوار من معاينة الأسلحة من خلال حجز تذاكر دخول لمنصة الأسلحة بمعرض الصقور من خلال المنصة التي تحدد من عبرها توقيت الزيارة أو تاريخها. وتم تحديد توقيت تسليم الأسلحة ليبدأ من 25 أكتوبر حتي 31 ديسمبر 2021 في مقر معرض الصقور السعودي.

أنشطة وفعاليات معرض الصقور والصيد السعودي 2021

يقام مهرجان الصقور بمدينة ملهم بشمال العاصمة السعودية الرياض ويتضمن المعرض عدة أنشطة ومنها: