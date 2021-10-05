شروط التسجيل في بوابة أنعام؛ تسعى منصة أنعام التي أنشأتها وزارة البيئة والمياه لمساعدة صغار مربي الماشية حيث يمكن التسجيل لمن تنطبق عليهم الشروط الموضوعة من قبل الوزارة وتسعى المنصة لمساعدة صغار مربي المواشي ودعمهم وتكبير مشروعاتهم وذلك لتنشيط الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي نوضح لكم شروط التسجيل في دعم صغار مربي الماشية وغيرها من المعلومات الهامة عن دعم صغار مربي الماشية.

شروط التسجيل في بوابة أنعام

قامت وزارة البيئة والمياه بوضع مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في المتقدمين للتسجيل في منصة أنعام للحصول على الدعم والاستفادة منه وهذه الشروط تكون كالتالي:

لابد أن يكون المتقدم للتسجيل في دعم صغار مربي الماشية سعودي الجنسية والإقامة أي مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية وذلك أثناء فترة الحصول على الدعم.

يستثنى من الشرط السابق الأشخاص الذين يحملون بطاقات التنقل.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

أن لا يكون المتقدم من المسجلين في أياً من القطاعات العامة أو الخاصة

لابد أن يكون المتقدم يمتلك حساب بنكي شخصي نشط.

يجب أن يكون المتقدم أيضاً من صغار مربي المواشي.

عدم وجود المتقدم في السجن أو أي در إيواء.

القيام برفع الطلب على البوابة الإلكترونية أو تطبيقات الجوال المتعددة.

أن يكون المتقدم ملتزم بالشروط الصحية المتعلقة بالمواشي.

طريقة تحديث البيانات في منصة دعم صغار مربي الماشية

لابد على المستفيدين من بوابة أنعام تحديث بياناتهم كما أعلنت الوزارة وذلك حتى يتمكنوا من الاستعلام عن مواعيد إعانة المواشي ويتم التحديث عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى موقع وزارة البيئة والمياه. الضغط على طلب الخدمة تدوين كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم و رمز التحقق وكلمة المرور ثم النقر على تسجيل الدخول. قم بإختيار برنامج دعم صغار مربي الماشية. قم بتحديث البيانات التي تريدها. ثم النقر على تقديم الطلب.

هكذا نكون وضحنا لكم في هذا التقرير شروط التسجيل في بوابة أنعام لدعم صغار مربي الماشية وطريقة تحديث البيانات في منصة دعم صغار مربي الماشية.