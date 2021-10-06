هل تم زيادة الضمان الاجتماعي 1443 إجابة محددة.. الشروط والفئات المستحقة

هل تم زيادة الضمان الاجتماعي 1443 تساؤل مهم يردده المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي ف المملكة العربية السعودية، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في المملكة، عن طريق صرف مبالغ شهرية للمستفيدين من البرنامج وفق شروط التسجيل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المحددة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتختلف قيمة الضمان الاجتماعي من الفرد إلى الأسرة، خاصة أن هناك أكثر من فئة مستفيدة من الدعم النقدي، ويتساءلون باستمرار هل تم زيادة الضمان الاجتماعي 1443 من عدمه.

هل تم زيادة الضمان الاجتماعي 1443

لم يوضح المسئولين عن برنامج الضمان الاجتماعي 1443 في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أي تفاصيل عن زيادة الضمان الاجتماعي، وإذا تم صدور تعليمات من الحكومة السعودية بشأن زيادة الضمان الاجتماعي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خاصة أن المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي يرغبون زيادة الدعم المقدم لتحسين ظروفهم المعيشية في ظل الظروف التى تشهدها البلاد.

قيمة الضمان الاجتماعي

تحدد قيمة الضمان الاجتماعي حسب فئة المستفيد منها ويمكن معرفتها من خلال الجدول التالي:

عدد أفراد الأسرة المستفيدة المبلغ الشهري شخص واحد 1000 ريال سعودي أسرة تتكون من شخصين 1285 ريال سعودي. أسرة تتكون من 3 أشخاص 1570 ريال سعودي أسرة تتكون من 4 أشخاص 1855 ريال سعودي أسرة تتكون من 5 أشخاص 2140 ريال سعودي أسرة تتكون من 6 أشخاص 2420 ريال سعودي أسرة تتكون من 7 أشخاص 2710 ريال سعودي أسرة تتكون من 8 أشخاص 3000 ريال سعودي أسرة تتكون من 9 أشخاص 3280 ريال سعودي أسرة تتكون من 10 أشخاص 3560 ريال سعودي أسرة تتكون من 11 أشخاص 3840 ريال سعودي أسرة تتكون من 12 أشخاص 4130 ريال سعودي أسرة تتكون من 13 أشخاص 4410 ريال سعودي أسرة تتكون من 14 أشخاص 4700 ريال سعودي أسرة تتكون من 15 أشخاص 5000 ريال سعودي

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443 على أن يتم توافق الآتي:

الجنسية السعودية باستثناء غير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي والمطلقة والأرملة غير السعودية التي لها أبناء حاملين الجنسية. تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة. دخل المتقدم أقل من المبلغ المخصص للمعاش الشهري. لا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة.

الفئات المستحقة الضمان الاجتماعي

أتاح برنامج الضمان الاجتماعي الحصول على معاش لعددًا من الفئات في المملكة العربية السعودية، لعل أبرزهم الآتي: