نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدفعة 47 لعام 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تبحث عن طريقة معرفة نتائج الأهلية للدفعة 47 لحساب المواطن، وحسب الناطق الرسمي باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، فإن “77 في المائة من المستفيدين تلقوا المؤازرة في تلك الدفعة، ووصل معتدل الدعم لأسرة واحدة 1057 ريالاً”، بينما وصل عدد أرباب الأسر كثر من 2 مليون، أي ما نسبته 93 بالمائة من المستفيدين، في حين وصل عدد المعالين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، ووصل عدد المعالين أكثر من 8.3 مليون مستفيد.

نتائج الأهلية للدفعة 47

غرد الحساب الرسمي لحساب المواطن، إنه تَستطيع التحقق من أهليتك بالذهاب إلى موقع حساب المواطن الرسمي والدخول إلى البوابة، وقد كان برنامج حساب المواطن قد أودع فعليا 1.9 مليار ريال لمؤازرة سبتمبر للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم، ليصل كلي عدد المستفيدين الذين استوفوا مقاييس التأهيل في الدفعة 46 إلى 10.5 مليون، ووصل كلي التعويضات المدفوعة بأثر رُجْعِيّ عن المدفوعات الماضية 21 مليون ريال، الأمر الذي رفع كلي المبلغ الممنوح للمستفيدين في نطاق البرنامَج إلى ما يزيد عن 103 مليار ريال منذ إنشائه، منها 854 مليون ريال تعويضاً عن مدفوعات سابقة.

أفصح برنامج حساب المواطن، اليوم (الاحد)، صدور نتائج الأهلية للمستفيدين من المؤازرة، للدورة الـ47 لشهر أكتوبر2021.

ودعا البرنامج، المستفيدين إلى التيقن من أهليتهم، عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية

شروط التسجيل في حساب المواطن

حددت السعودية، المستهدفين في الالتحاق ببرنامج حساب المواطن للاستحواذ على المؤازرة، وأتى كالآتي:

الأسر التي تنتمي الي المملكة العربية السعودية.

السعودي غير المتزوج.

الشخصيات المستقلين في مأوى خاص كفرد منفصل

الشخصيات المستقلين في مأوى خاص كفرد منفصل الأشخاص المستفيدين من خدمات التكافل المجتمعي.

الشخصيات الحاملين للبطاقات المختصة بالنقل.

أولاد السيدة السعودية المتزوجة من غير مواطن سعودي.

الأم المتوفى زوجها والمطلقة والحاضنة لأطفال.

قرينة المدني السعودي.

تعتبر هذه الشروط هي التي يجب توافرها لدي المتقدم للتسجيل في حساب المواطن، لكي يتم قبوله، ويكون مؤاهل للاستحقاق بالدعم المادي الذي يقدمه حساب المواطن إلي المواطنين في المملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر ان حساب المواطن متمثل في برنامج وطني، أطلقته المملكة السعودية، من أجل زيادة كفاءة مؤازرة إدارة الدولة للمواطنين، ويحدث تحديد حجم المؤازرة وفقًا لبعض مقاييس الاستحقاق مثل تحديد حجم استهلاك العائلة والفرد، الأمر الذي يجعله خاضع للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك لتلبية وإنجاز أعظم وأكبر مقدار من العدل