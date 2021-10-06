نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ نزول حساب المواطن بالهجري والميلادي شهر أكتوبر ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تاريخ نزول حساب المواطن بالهجري للشهر الجاري أكتوبر 2021 م ؛ حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية عن موعد صرف حساب المواطن لشهر أكتوبر من عام 2021م ؛ حيث إن هذا الحساب تم إتاحته من قبل المملكة للعمل على مساعدة المواطنين السعوديين ذات الدخل المحدود والمنخفض لتحسين مستوى المعيشة حتى تضمن المملكة حياة كريمة لكل مواطن سعودي وذلك نظراً للظروف التي تمر بها البلاد والعالم أجمع ولذلك يتساءل الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السُّعُودية عن موعد صرف حساب المواطن ولذلك سوف نقوم بتوضيح ذلك خلال مقالنا هذا فعلى كل مواطن يريد معرفة موعد صرف حساب المواطن متابعة السطور القادمة.

تاريخ نزول حساب المواطن بالهجري شهر اكتوبر 2021

لقد تم الإعلان عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة السابعة والأربعين 47 لهذا الشهر أنه سوف يتم نزوله في اليوم العاشر من شهر أكتوبر 2021 ميلاديا (10/ 10/ 2021) والموافق أيضاً يوم الرابع من شهر ربيع الأول 1443 هجريا و لن يتم تأخير أو تقديم هذا الموعد إذا لأنه لن يوافق يوم عطلة رسمية أو عطلة أسبوعية سواء كان يوم الجمعة أو السبت وبهذا سوف يتم صرف حساب المواطن لشهري اكتوبر 2021 وصفر 1443 في موعدها المحدد.

شروط الحصول على حساب المواطن 1443

حتى يستطيع المواطن السعودي الاستفادة من دعم حساب المواطن فيجب أن تتوافر فيه بعض الشروط والأحكام الذي تم وضعها للحصول على الدعم وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

أولا يجب أن يكون المواطن الذي يرغب في الاستفادة من دعم حساب المواطن مقيم داخل أراضي المملكة العربية السُّعُودية بشكل دائم.

يجب أن يكون المواطن المتقدم للاستفادة من دعم حساب المواطن سعودي الجنسية.

لابد من أن تكون جميع البيانات والمعلومات التي تخص المواطن المتقدم للاستفادة من الدعم صحيحة وذلك حتى لا يتم رفض الطلب الذي تم تقديمه.

لابد من عدم اداع المواطن المتقدم للاستفادة من حساب المواطن في السجون أو في أي دور من دور الرعاية.

لابد من أن يكون المتقدم من الأيتام أو الأرامل أو المطلقات وأن يكون أيضاً ذات دخل منخفض.

كيفية الاعتراض على نتيجة الأهلية حسب المواطن

قام برنامَج حساب المواطن بوضع بعض الخطوات السهلة والميسرة لإتاحة الفرصة للاعتراض على نتيجة الأهلية أي أنه يمكن للمواطن الاعتراض عن مبلغ الدفعات وهذه الخطوات تكون كالآتي:

الولوج أولا إلى الموقع الرسمي الذي يخص حساب المواطن citizen account.

ثم بعد ذلك يقوم المواطن بتدوين كلمة المرور واسم المستخدم.

ثم يتم تدوين رمز التحقق ثم الدخول إلى أدارة حسابي.

بعد ذلك يقوم المواطن بالاطلاع على أسباب عدم استحقاقه وبعدها يقوم بالنقر الدفعة.

بعدها يتم النقر على زر “اعتراض”حتى يتم تقديم الاعتراض.

بعد ذلك يقوم المواطن بإكمال الطلب والنقر على أيقونة”إرسال الطلب”.

رقم حساب المواطن للشكاوى والاستفسارات

الرقم المجاني الموحد الخاص بدعم حساب المواطن وخدمة العملاء هو 19912 ؛ قام برنامَج حساب المواطن بتوفير رَقَم موحد للتواصل مع خدمة العملاء وهذا حتى يلجأ إليه المواطن السعودي في حالة إذا أراد الاستفسار عن أي شيء أو إذا قام المواطن بمواجهة أي مشكلة يريد حلها وهذا الرَّقَم الموحد هو : (19912).

وفي النهاية نكون قد تعرفنا على تاريخ نزول حساب المواطن بالهجري لهذا الشهر أكتوبر 2021 صفر 1443 ، وأيضاً تعرفنا على الشروط التي يجب توافرها للحصول على دعم حساب المواطن كما قمنا بذكر طريقة الاعتراض على نتيجة الأهلية كما قمنا بالتعرف على الرَّقَم الموحد لتقديم الشكاوى والاستفسارات.