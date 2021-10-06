نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات 60% في لولو ماركت بالسعودية اليوم على جميع السلع الغذائية في المقال التالي

عروض لولو ماركت بالسعودية على السلع الغذائية اليوم، يعد ماركت لولو بالسعودية من أكبر المؤسسات التي تقد الكثير من العروض والتخفيضات الهائلة لكل العملاء في المملكة العربية السعودية بكافة الفروع، لذا كل أسبوع تقدم عروض وفيرة واليوم من خلال موقعنا سنعرض عليكم متابعينا الكرام العروض والخصومات المقدمة من لولو ماركت بكب الفروع المنتشرة بالمملكة العربية السعودية على جميع السلع الغذائية بكافة الأقسام سواء المجمدة أو السلع الغذائية الطازجة، والعرض يبدأ من اليوم وساري لمدة أسبوع. خصومات لولو ماركت بالسعودية اليوم: الخصومات المقدمة من لولو ماركت على الدجاج المجمد ووزن القطعة الواحدة ستمائة جرام، والكرتونة بها عشرة قطع، والكرتونة سعرها داخل العرض لكل عملاء لولو ماركت بـ 59.95 ريال سعودي، بينما العرض الأخر في الماركت على الأرز البسمتي الهندي وأسمه تاج الهند، ووزنه عشرة كيلو جرام وسعره داخل العرض بـ 59.95 ريال سعودي.

عروض أخرى مميزة في قسم الخضروات والفواكه الطازجة على البرتقال البلدي الذي لا غنى عنه في كل بيت سعودي، لأنه غني بـ فيتامين سي المركز والذي يعمل على التخلص من الكثير من نزلات البرد الصعبة ويحافظ الإنسان على الصحة بشكل عام، وسعره داخل العرض للكيلو الواحد بـ 3.95 ريال سعودي.

عرض على البطيخ الهندي وهو يباع بالكيلو في ماركت لولو ويعتبر سعر الكيلو أقل من السوق بكثير، وسعره داخل العرض في لولو ماركت بـ 4.45 ريال سعودي، وتخفيض مخصص لعملاء لولو ماركت على العنب الأبيض الإيطالي وسعر الكيلو 9.95 ريال سعودي والعنب من الفواكهة المليئة بالفوائد والمياة التي تعمل على العلاج من أمراض مزمنة كثيرة منها الأمساك المزمن لأن العنب يحتوي على الالياف الطبيعية بكثرة. تخفيضات من لولو ماركت السعودية الآن: عروض خطيرة ومتميزة على الروبيان من المزارع الطازجة وسعر الكيلو الجامبو بـ 20.90 ريال سعودي، والروبيان له فوائد كثيرة ومتعددة لأنها تحتوي على الكثير من الفسفور الطبيعي؛ أما عن عرض السمك الشعري الصغير الطازج فهو بـ 14.95 ريال سعودي وسعره مميز مقارنة بالأماكن الاخرى، بينما السمك البلطي الجامبو سعره في الماركت 21.90 ريال للكيلو. الوسوم عمر شويل - جدة تخفيضات 60% في لولو ماركت بالسعودية اليوم على جميع السلع الغذائية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيضات 60% في لولو ماركت بالسعودية اليوم على جميع السلع الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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